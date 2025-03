Palpite Atlético Mineiro: Melhores Odds Para Apostar no Galo

Saiba tudo sobre o momento do Atlético Mineiro e conheça as melhores opções de mercados e plataformas para fazer seus palpites

Já sabe qual é o melhor palpite no Atlético Mineiro hoje? Depois de um Campeonato Brasileiro com resultados muito abaixo do esperado, o Galo começou bem 2025.



Depois de se classificar para a fase mata-mata do Mineirão como o melhor segundo colocado entre os grupos da competição, o Atlético não encontrou dificuldade, tanto na semi, como na final. Consagrou-se Campeão Mineiro pela quinquagésima vez, incluindo as seis últimas temporadas.



Com as atenções divididas entre o Campeonato Brasileiro e a Copa Sulamericana, o Atlético MG não está entre os favoritos das competições nacionais e, por isso, as melhores casas de apostas do mundo estão oferecendo odds entre 16.00 e 18.00 para a equipe vencer o Brasileirão.



Equipe atual do Galo



O Atlético Mineiro conseguiu manter a base da equipe para esta temporada. Apesar da perda de dois jogadores importantes, Paulinho e Alisson, o Galo ainda tem um plantel recheado de craques.



Titulares



Goleiro: Everson;



Everson; Zagueiros: Lyanco (capitão) e Alonso;



Lyanco (capitão) e Alonso; Laterais: Natanael e Guilherme Arana;



Natanael e Guilherme Arana; Meio-campistas: Franco, Gabriel Menino;



Franco, Gabriel Menino; Atacantes: Gustavo Scarpa, Cuello, Rony e Hulk.



Reservas



Goleiro: Gabriel Delfin e Robert;



Gabriel Delfin e Robert; Zagueiros: Igor Rabelo, Renzo Saraiva e Rômulo;



Igor Rabelo, Renzo Saraiva e Rômulo; Meio-campistas: Fausto Vera, Igor Gomes e Patrick Silva;



Fausto Vera, Igor Gomes e Patrick Silva; Atacantes: Bernard, Caio Paulista, Deyverson e Luiz Filipe.



Melhores mercados para apostar no Atlético Mineiro hoje



As bets que pagam rápido costumam oferecer uma grande variedade de mercados pré-jogo e ao vivo. Confira abaixo algumas opções de mercados para apostar no Atlético Mineiro hoje, baseado no padrão de jogo da equipe.



Top 4



O mercado Top 4 é de longo prazo porque indica se a equipe vai terminar a competição em uma das 4 primeiras posições da tabela. Apesar de não ter terminado bem o ano de 2024, o Atlético Mineiro tem um dos melhores elencos do país e, apesar de não estar listado entre os favoritos, não será surpresa se fizer uma excelente competição e brigar pelo pódio.



Campeão



Se você estiver mais confiante com a equipe do Galo e estiver disposto a correr um pouco mais de risco, na Betano, que é a patrocinadora da equipe, você pode encontrar odd de 18,00 para o título do Campeonato Brasileiro e 7,50 para o título da Sul Americana.



Over/ Under gols



O mercado de over/under gols é sobre a equipe fazer mais ou menos gols do que um valor de referência. Mesmo perdendo Paulinho, que foi vendido para o Palmeiras, o poderio ofensivo do Galo continua forte e apostar em over 1.5 gols pode sempre ser uma boa opção.



Corrida de escanteios



No mercado de corrida de escanteios, você tem que apostar na equipe que chegará primeiro a uma determinada quantidade de escanteios, que pode ser 3, 5,7,9 ou 11. O Atlético Mineiro propõe muito o ataque e, por isso, além de conseguir mais escanteios, geralmente o time passa a maior parte do tempo dos jogos com vantagem na quantidade de cantos.



Empate não tem aposta



Palpitar no mercado de empate não tem aposta significa que, se o jogo terminar empatado, o valor da aposta será devolvido. Com isso, você perde o valor investido apenas se a equipe perder. Trata-se de uma excelente opção quando você estiver confiante na vitória do Atlético Mineiro em um jogo difícil, mas quer ser um pouco mais conservador.



Perguntas frequentes



Qual a melhor casa para dar palpite no Atlético Mineiro?



A melhor casa para apostar no Atlético Mineiro, atualmente, é a Betano. A plataforma, que é patrocinadora master da equipe mineira e do Campeonato Brasileiro, oferece excelentes odds, ferramentas de cash out, transmissão ao vivo e um excelente programa VIP para seus usuários.



Quais os melhores mercados para fazer palpite no Atlético Mineiro?



Os melhores mercados para fazer palpite no Atlético Mineiro para o Brasileirão são os mercados de longo prazo. Por não estar entre os favoritos, as odds para a equipe estão muito atrativas, chegando a pagar 18,00 para ser campeã e 3,50 para ficar no Top 4.



Posso aproveitar algum bônus para apostar no Atlético MG?



Existem diversos bônus para apostas que incluem o Atlético MG. Uma boa opção é a Freebet de R$ 10 da Esportes da Sorte que você ganha ao fazer qualquer aposta acima de R$ 10 no Brasileirão.



Recado do autor



