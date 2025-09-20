Internacional x Grêmio 21/09: Palpites e Escalações

Confira o palpite Internacional x Grêmio com estatísticas e escalações de Internacional x Grêmio no clássico da Série A 2025

O Gre-Nal é muito mais que um jogo, é um dos maiores clássicos do futebol mundial. Neste domingo, dia 21 de setembro de 2025, Internacional x Grêmio se enfrentam pela Série A.



O Colorado busca se firmar no G6, enquanto o Tricolor tenta reagir para escapar da parte de baixo da tabela. As emoções serão intensas e cada detalhe pode fazer a diferença.



Confira a seguir o palpite Internacional x Grêmio, estatísticas e escalações, com destaque para as melhores odds da partida de Internacional x Grêmio, oferecidas pela bet365.



Melhores Odds para Internacional x Grêmio no Brasileirão



Quando falamos em palpite Internacional x Grêmio, comparar cotações faz toda a diferença.



Confira abaixo as melhores odds disponíveis nas melhores casas de apostas para Grêmio x Internacional.



Casa de Apostas Vitória do Internacional Empate Vitória do Grêmio Ambas marcam (sim) bet365 1.80 3.60 4.50 2.00 BetMGM 1.75 3.45 5.20 2.07 Betnacional 1.81 3.46 4.56 2.02 Br4Bet 1.80 3.40 4.50 2.00 Estrela Bet 1.80 3.40 4.50 2.00

Os 5 melhores palpites para Internacional x Grêmio



Os mercados de apostas simples 1x2, under/over, escanteio e handicap são os mais procurados pelos apostadores em clássicos como este.



O Gre-Nal é conhecido pela rivalidade intensa e costuma registrar muitos cartões e faltas. Confira opções de apostas que aparecem com frequência nas casas:



Detalhes dos 5 melhores palpites



Com base nas estatísticas recentes, classificações de Internacional x Grêmio e o momento atual das equipes, vou te explicar melhor porque esses cinco palpites tem boas chances de acerto e odds de valor nas principais casas de apostas.



Palpite 1: Mais de 4.5 cartões no jogo



O Gre-Nal é um clássico marcado pela rivalidade histórica e pela intensidade em campo. Nos últimos confrontos, a média de cartões ultrapassa quatro por jogo.



Internacional e Grêmio aparecem entre os times mais punidos do Brasileirão, registrando mais de 2 cartões em média por partida. Isso reforça o perfil disciplinar pesado desse duelo.



Com os dois brigando no meio da tabela e pressionados pelos resultados, o clima promete ser tenso. Assim, a linha de mais de 4.5 cartões tem alta probabilidade de se confirmar.







Palpite 2: Grêmio recebe o primeiro cartão



O Grêmio tem recorrido a faltas para conter os adversários. Nos últimos jogos, o Tricolor foi o primeiro a ser advertido em 4 de 6 partidas.



Além disso, a equipe soma média de quase 12 faltas cometidas por jogo, acima da média do Internacional. Isso aumenta as chances de começar a ser punida antes no clássico.



Dada a postura defensiva do Grêmio e a pressão sobre o rival, esse palpite se torna bastante interessante.







Palpite 3: Menos de 2.5 gols no jogo



Os últimos seis Gre-Nais terminaram com menos de 2.5 gols, mostrando uma forte tendência para jogos truncados e de poucas chances claras.



O Internacional marcou apenas 6 gols nos últimos 5 jogos, enquanto o Grêmio balançou as redes só 2 vezes no mesmo período. O ataque pouco eficiente reforça a previsão de baixo placar.



Com ambos em fases complicadas, a prioridade deve ser não perder. Esse cenário torna o Under 2.5 uma aposta segura para o clássico.







Palpite 4: Internacional acima de 2.5 cartões



O Internacional chega pressionado após perder 5 dos últimos 6 jogos, o que aumenta a tensão dentro de campo. Essa pressão reflete em faltas e cartões.



O Colorado tem média de 2.13 cartões por jogo, mas em clássicos esse número costuma ser ainda maior. O fator emocional pesa muito no Gre-Nal.



Jogando no Beira-Rio e com obrigação de vencer, o Inter deve adotar postura agressiva. Por isso, superar a linha de 2.5 cartões é bem provável.







Palpite 5: Mais de 8.5 escanteios no jogo



Os dois times apresentam médias de escanteios altas: 5.48 por jogo para o Inter e 4.8 para o Grêmio, superando juntos a marca de 10.



Com ataques pouco inspirados, é comum que as jogadas terminem em bloqueios e cruzamentos, elevando o número de escanteios. Isso já se repetiu em vários Gre-Nais recentes.



A pressão por resultado aumenta a tendência de chutes de média distância e jogadas de bola parada. Assim, a linha de 8.5 escanteios é bastante favorável.







Outros mercados para apostar em Internacional x Grêmio







Campeonato Brasileiro - Série A



O Brasileirão 2025 chega à 24ª rodada com o Flamengo líder, seguido de perto por Cruzeiro e Palmeiras. A briga pelo título segue intensa.



Na parte de cima, Mirassol, Botafogo e Bahia buscam vaga direta na Libertadores. São Paulo e Bragantino ainda sonham em encostar no G6.



No meio da tabela, Internacional, Corinthians e Fluminense precisam reagir. O Grêmio aparece em situação delicada, perto da zona de rebaixamento.



Na parte de baixo, Juventude, Fortaleza e Sport Recife lutam para escapar da queda. Cada ponto pode ser decisivo nesta reta final.



A rodada promete emoção em todos os jogos, com destaque para clássicos e confrontos diretos que podem redesenhar o cenário do Brasileirão.



Tabela de classificação do Brasileirão







Próximas partidas pelo Brasileirão



Vitória x Fluminense – 20/09/2025 (Sábado) – 16:00;



Ceará x Bahia – 20/09/2025 (Sábado) – 18:30;



Botafogo x Atlético-MG – 20/09/2025 (Sábado) – 18:30;



Palmeiras x Fortaleza – 20/09/2025 (Sábado) – 21:00;



Mirassol x Juventude – 21/09/2025 (Domingo) – 16:00;



Sport Recife x Corinthians – 21/09/2025 (Domingo) – 17:30;



Flamengo x Vasco – 21/09/2025 (Domingo) – 17:30;



Cruzeiro x RB Bragantino – 21/09/2025 (Domingo) – 20:30;



Santos x São Paulo – 21/09/2025 (Domingo) – 20:30.



Internacional - Está se complicando cada vez mais



O Internacional vive uma fase complicada no Brasileirão, ocupando apenas o 12º lugar com 27 pontos. A equipe perdeu 5 dos últimos 6 jogos e vê a pressão aumentar a cada rodada, já que o risco de se aproximar da zona de rebaixamento é real.



Os desfalques pesam bastante. Rafael Borré, principal artilheiro do time, está fora, assim como Ronaldo, Lucca Drummond, Bruno Gomes e o goleiro Ivan. Entre os destaques, Alan Patrick e Valencia são as esperanças para mudar o cenário.



Nos últimos jogos, o Colorado foi derrotado por Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo (duas vezes), vencendo apenas o Fortaleza em casa. O rendimento baixo e a instabilidade defensiva ligam o sinal de alerta para o Gre-Nal.



>> Confira mais previsões para apostar no Internacional hoje



Últimos resultados do Internacional



Grêmio - A fase está horrível



O Grêmio vive um momento crítico no Brasileirão Série A. Com apenas 25 pontos em 22 rodadas, o Tricolor ocupa a 14ª posição e está muito próximo da zona de rebaixamento. O time venceu apenas um dos últimos cinco jogos, escancarando a crise técnica e emocional que afeta o elenco.



Os desfalques são muitos e pesados. Entre eles, Walter Kannemann, Balbuena, Rodrigo Ely e Marcos Rocha na defesa, além de Martin Braithwaite, artilheiro com 6 gols, que faz muita falta no ataque. O excesso de baixas enfraquece ainda mais um elenco já pressionado.



Nos resultados recentes, o Grêmio perdeu para Mirassol e Sport Recife, empatou sem gols com o Ceará e com o Flamengo, e venceu apenas o Atlético-MG fora de casa. O desempenho irregular mostra porque a equipe luta para não afundar na tabela.



>> Confira mais previsões para apostar no Grêmio hoje



Últimos resultados do Grêmio



Grêmio 0 x 1 Mirassol – Brasileirão – 13/09/2025;



Flamengo 1 x 1 Grêmio – Brasileirão – 31/08/2025;



Grêmio 0 x 0 Ceará – Brasileirão – 23/08/2025;



Atlético-MG 1 x 3 Grêmio – Brasileirão – 17/08/2025;



Grêmio 0 x 1 Sport Recife – Brasileirão – 10/08/2025.



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Nas partidas de Internacional x Grêmio, o Colorado leva pequena vantagem recente, mas o Tricolor segue forte nos duelos diretos.



Essa alternância, somada às rivalidades locais, torna cada Gre-Nal uma oportunidade única para analisar estatísticas de Internacional x Grêmio e buscar boas odds nas melhores casas de apostas. Veja os últimos jogos:



Grêmio 1 x 1 Internacional – Brasileirão – 19/04/2025;



Internacional 1 x 1 Grêmio – Campeonato Gaúcho – 16/03/2025;



Grêmio 0 x 2 Internacional – Campeonato Gaúcho – 08/03/2025;



Grêmio 1 x 1 Internacional – Campeonato Gaúcho – 08/02/2025;



Internacional 1 x 0 Grêmio – Brasileirão – 19/10/2024.

Escalações das equipes para o Brasileirão



O clássico Internacional x Grêmio promete ser decisivo para o rumo das duas equipes na competição.

Enquanto o Colorado busca reagir após uma sequência de resultados negativos, o Tricolor tenta superar desfalques importantes e somar pontos fora de casa. Acompanhe as escalações de Internacional x Grêmio:



Internacional



O técnico Roger Machado deve contar com o retorno de Bernabei e Rafael Borré, reforçando o time após a derrota para o Palmeiras. Alan Patrick segue como destaque no setor ofensivo.



Goleiro: Rochet;



Defensores: Bernabei, Juninho (Mercado), Vitão, Aguirre;



Meio-campistas: Thiago Maia, Rodríguez, Alan Patrick;



Atacantes: Carbonero, Vitinho, Borré (Ricardo Mathias).



Grêmio



Mano Menezes deve promover a estreia de Willian, além de contar com os retornos de Marcos Rocha e Carlos Vinícius. Na defesa, Kannemann suspenso será substituído por Wagner Leonardo.



Goleiro: Volpi;



Defensores: Marcos Rocha (João Pedro), Noriega, Wagner Leonardo, Marlon;



Meio-campistas: Arthur, Cuéllar, Dodi, Willian (Cristaldo);



Atacantes: Carlos Vinícius (André Henrique), Alysson.



Onde assistir Internacional x Grêmio ao vivo?



O clássico entre Internacional e Grêmio pode ser acompanhado ao vivo pelo Premiere e também pela plataforma GZH.



Também é possível assistir ao vivo pelo streaming da bet365, e fazer seus palpites em tempo real e acompanhar cada lance do jogo.



Se você é fã e quer assistir Internacional x Grêmio ao vivo de forma segura e confiável, essas são as melhores opções para não perder nenhum momento do confronto.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O Internacional tem média de 1.48 gols marcados por jogo no Brasileirão, já o Grêmio balança as redes em média 1.28 vezes por partida.

Defensivamente, o Inter sofre 1.15 gols por jogo, contra 1.06 do Grêmio.

O Internacional finaliza em média 13.28 vezes por jogo, sendo 5.04 no alvo. O Grêmio registra 11.98 chutes por jogo, com 4.42 no gol.

O Colorado tem média de 5.48 escanteios por partida. O Tricolor soma 4.8 escanteios em média no campeonato.

O Internacional recebe cerca de 2.13 cartões por jogo. O Grêmio aparece mais indisciplinado, com 2.49 cartões em média.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Internacional x Grêmio pelo Brasileirão?



A partida entre Internacional x Grêmio acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no dia 21 de setembro de 2025, às 17h30.



Onde assistir Internacional x Grêmio?



O clássico terá transmissão ao vivo pelo Premiere e também pela plataforma GZH.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



De acordo com as estatísticas de Internacional x Grêmio e o momento atual das equipes, o Internacional leva ligeira vantagem, mas o equilíbrio do clássico Gre-Nal torna o duelo imprevisível.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

