Internacional x Grêmio 21/09: Palpites e Escalações

Palpite Internacional x Grêmio - Série A - 21/09/2025Confira o palpite Internacional x Grêmio com estatísticas e escalações de Internacional x Grêmio no clássico da Série A 2025
O Gre-Nal é muito mais que um jogo, é um dos maiores clássicos do futebol mundial. Neste domingo, dia 21 de setembro de 2025, Internacional x Grêmio se enfrentam pela Série A.
O Colorado busca se firmar no G6, enquanto o Tricolor tenta reagir para escapar da parte de baixo da tabela. As emoções serão intensas e cada detalhe pode fazer a diferença.
Confira a seguir o palpite Internacional x Grêmio, estatísticas e escalações, com destaque para as melhores odds da partida de Internacional x Grêmio, oferecidas pela bet365.
Melhores Odds para Internacional x Grêmio no Brasileirão
Quando falamos em palpite Internacional x Grêmio, comparar cotações faz toda a diferença.
Confira abaixo as melhores odds disponíveis nas melhores casas de apostas para Grêmio x Internacional.
|Casa de Apostas
|Vitória do Internacional
|Empate
|Vitória do Grêmio
|Ambas marcam (sim)
|bet365
|1.80
|3.60
|4.50
|2.00
|BetMGM
|1.75
|3.45
|5.20
|2.07
|Betnacional
|1.81
|3.46
|4.56
|2.02
|Br4Bet
|1.80
|3.40
|4.50
|2.00
|Estrela Bet
|1.80
|3.40
|4.50
|2.00
Os 5 melhores palpites para Internacional x Grêmio
Os mercados de apostas simples 1x2, under/over, escanteio e handicap são os mais procurados pelos apostadores em clássicos como este.
O Gre-Nal é conhecido pela rivalidade intensa e costuma registrar muitos cartões e faltas. Confira opções de apostas que aparecem com frequência nas casas:
- Mais de 4.5 cartões no jogo, com Odds de 1.70 na bet365
- Grêmio recebe o primeiro cartão, com Odds de 2.05 na Estrela Bet
- Menos de 2.5 gols no jogo, com Odds de 1.66 na Betnacional
- Internacional acima de 2.5 cartões, com Odds de 1.95 na BR4Bet
- Mais de 8.5 escanteios no jogo, com Odds de 1.33 na BetMGM
Detalhes dos 5 melhores palpites
Com base nas estatísticas recentes, classificações de Internacional x Grêmio e o momento atual das equipes, vou te explicar melhor porque esses cinco palpites tem boas chances de acerto e odds de valor nas principais casas de apostas.
Palpite 1: Mais de 4.5 cartões no jogo
O Gre-Nal é um clássico marcado pela rivalidade histórica e pela intensidade em campo. Nos últimos confrontos, a média de cartões ultrapassa quatro por jogo.
Internacional e Grêmio aparecem entre os times mais punidos do Brasileirão, registrando mais de 2 cartões em média por partida. Isso reforça o perfil disciplinar pesado desse duelo.
Com os dois brigando no meio da tabela e pressionados pelos resultados, o clima promete ser tenso. Assim, a linha de mais de 4.5 cartões tem alta probabilidade de se confirmar.
Palpite 2: Grêmio recebe o primeiro cartão
O Grêmio tem recorrido a faltas para conter os adversários. Nos últimos jogos, o Tricolor foi o primeiro a ser advertido em 4 de 6 partidas.
Além disso, a equipe soma média de quase 12 faltas cometidas por jogo, acima da média do Internacional. Isso aumenta as chances de começar a ser punida antes no clássico.
Dada a postura defensiva do Grêmio e a pressão sobre o rival, esse palpite se torna bastante interessante.
Palpite 3: Menos de 2.5 gols no jogo
Os últimos seis Gre-Nais terminaram com menos de 2.5 gols, mostrando uma forte tendência para jogos truncados e de poucas chances claras.
O Internacional marcou apenas 6 gols nos últimos 5 jogos, enquanto o Grêmio balançou as redes só 2 vezes no mesmo período. O ataque pouco eficiente reforça a previsão de baixo placar.
Com ambos em fases complicadas, a prioridade deve ser não perder. Esse cenário torna o Under 2.5 uma aposta segura para o clássico.
Palpite 4: Internacional acima de 2.5 cartões
O Internacional chega pressionado após perder 5 dos últimos 6 jogos, o que aumenta a tensão dentro de campo. Essa pressão reflete em faltas e cartões.
O Colorado tem média de 2.13 cartões por jogo, mas em clássicos esse número costuma ser ainda maior. O fator emocional pesa muito no Gre-Nal.
Jogando no Beira-Rio e com obrigação de vencer, o Inter deve adotar postura agressiva. Por isso, superar a linha de 2.5 cartões é bem provável.
Palpite 5: Mais de 8.5 escanteios no jogo
Os dois times apresentam médias de escanteios altas: 5.48 por jogo para o Inter e 4.8 para o Grêmio, superando juntos a marca de 10.
Com ataques pouco inspirados, é comum que as jogadas terminem em bloqueios e cruzamentos, elevando o número de escanteios. Isso já se repetiu em vários Gre-Nais recentes.
A pressão por resultado aumenta a tendência de chutes de média distância e jogadas de bola parada. Assim, a linha de 8.5 escanteios é bastante favorável.
Outros mercados para apostar em Internacional x Grêmio
Campeonato Brasileiro - Série A
O Brasileirão 2025 chega à 24ª rodada com o Flamengo líder, seguido de perto por Cruzeiro e Palmeiras. A briga pelo título segue intensa.
Na parte de cima, Mirassol, Botafogo e Bahia buscam vaga direta na Libertadores. São Paulo e Bragantino ainda sonham em encostar no G6.
No meio da tabela, Internacional, Corinthians e Fluminense precisam reagir. O Grêmio aparece em situação delicada, perto da zona de rebaixamento.
Na parte de baixo, Juventude, Fortaleza e Sport Recife lutam para escapar da queda. Cada ponto pode ser decisivo nesta reta final.
A rodada promete emoção em todos os jogos, com destaque para clássicos e confrontos diretos que podem redesenhar o cenário do Brasileirão.
Tabela de classificação do Brasileirão
Próximas partidas pelo Brasileirão
- Vitória x Fluminense – 20/09/2025 (Sábado) – 16:00;
- Ceará x Bahia – 20/09/2025 (Sábado) – 18:30;
- Botafogo x Atlético-MG – 20/09/2025 (Sábado) – 18:30;
- Palmeiras x Fortaleza – 20/09/2025 (Sábado) – 21:00;
- Mirassol x Juventude – 21/09/2025 (Domingo) – 16:00;
- Sport Recife x Corinthians – 21/09/2025 (Domingo) – 17:30;
- Flamengo x Vasco – 21/09/2025 (Domingo) – 17:30;
- Cruzeiro x RB Bragantino – 21/09/2025 (Domingo) – 20:30;
- Santos x São Paulo – 21/09/2025 (Domingo) – 20:30.
Internacional - Está se complicando cada vez mais
O Internacional vive uma fase complicada no Brasileirão, ocupando apenas o 12º lugar com 27 pontos. A equipe perdeu 5 dos últimos 6 jogos e vê a pressão aumentar a cada rodada, já que o risco de se aproximar da zona de rebaixamento é real.
Os desfalques pesam bastante. Rafael Borré, principal artilheiro do time, está fora, assim como Ronaldo, Lucca Drummond, Bruno Gomes e o goleiro Ivan. Entre os destaques, Alan Patrick e Valencia são as esperanças para mudar o cenário.
Nos últimos jogos, o Colorado foi derrotado por Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo (duas vezes), vencendo apenas o Fortaleza em casa. O rendimento baixo e a instabilidade defensiva ligam o sinal de alerta para o Gre-Nal.
Últimos resultados do Internacional
- Palmeiras 4 x 1 Internacional – Brasileirão – 13/09/2025;
- Internacional 2 x 1 Fortaleza – Brasileirão – 31/08/2025;
- Cruzeiro 2 x 1 Internacional – Brasileirão – 23/08/2025;
- Internacional 0 x 2 Flamengo – Copa Libertadores – 20/08/2025;
- Internacional 1 x 3 Flamengo – Brasileirão – 17/08/2025.
Grêmio - A fase está horrível
O Grêmio vive um momento crítico no Brasileirão Série A. Com apenas 25 pontos em 22 rodadas, o Tricolor ocupa a 14ª posição e está muito próximo da zona de rebaixamento. O time venceu apenas um dos últimos cinco jogos, escancarando a crise técnica e emocional que afeta o elenco.
Os desfalques são muitos e pesados. Entre eles, Walter Kannemann, Balbuena, Rodrigo Ely e Marcos Rocha na defesa, além de Martin Braithwaite, artilheiro com 6 gols, que faz muita falta no ataque. O excesso de baixas enfraquece ainda mais um elenco já pressionado.
Nos resultados recentes, o Grêmio perdeu para Mirassol e Sport Recife, empatou sem gols com o Ceará e com o Flamengo, e venceu apenas o Atlético-MG fora de casa. O desempenho irregular mostra porque a equipe luta para não afundar na tabela.
Últimos resultados do Grêmio
- Grêmio 0 x 1 Mirassol – Brasileirão – 13/09/2025;
- Flamengo 1 x 1 Grêmio – Brasileirão – 31/08/2025;
- Grêmio 0 x 0 Ceará – Brasileirão – 23/08/2025;
- Atlético-MG 1 x 3 Grêmio – Brasileirão – 17/08/2025;
- Grêmio 0 x 1 Sport Recife – Brasileirão – 10/08/2025.
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
Nas partidas de Internacional x Grêmio, o Colorado leva pequena vantagem recente, mas o Tricolor segue forte nos duelos diretos.
Essa alternância, somada às rivalidades locais, torna cada Gre-Nal uma oportunidade única para analisar estatísticas de Internacional x Grêmio e buscar boas odds nas melhores casas de apostas. Veja os últimos jogos:
- Grêmio 1 x 1 Internacional – Brasileirão – 19/04/2025;
- Internacional 1 x 1 Grêmio – Campeonato Gaúcho – 16/03/2025;
- Grêmio 0 x 2 Internacional – Campeonato Gaúcho – 08/03/2025;
- Grêmio 1 x 1 Internacional – Campeonato Gaúcho – 08/02/2025;
- Internacional 1 x 0 Grêmio – Brasileirão – 19/10/2024.
Escalações das equipes para o Brasileirão
O clássico Internacional x Grêmio promete ser decisivo para o rumo das duas equipes na competição.
Enquanto o Colorado busca reagir após uma sequência de resultados negativos, o Tricolor tenta superar desfalques importantes e somar pontos fora de casa. Acompanhe as escalações de Internacional x Grêmio:
Internacional
O técnico Roger Machado deve contar com o retorno de Bernabei e Rafael Borré, reforçando o time após a derrota para o Palmeiras. Alan Patrick segue como destaque no setor ofensivo.
- Goleiro: Rochet;
- Defensores: Bernabei, Juninho (Mercado), Vitão, Aguirre;
- Meio-campistas: Thiago Maia, Rodríguez, Alan Patrick;
- Atacantes: Carbonero, Vitinho, Borré (Ricardo Mathias).
Grêmio
Mano Menezes deve promover a estreia de Willian, além de contar com os retornos de Marcos Rocha e Carlos Vinícius. Na defesa, Kannemann suspenso será substituído por Wagner Leonardo.
- Goleiro: Volpi;
- Defensores: Marcos Rocha (João Pedro), Noriega, Wagner Leonardo, Marlon;
- Meio-campistas: Arthur, Cuéllar, Dodi, Willian (Cristaldo);
- Atacantes: Carlos Vinícius (André Henrique), Alysson.
Onde assistir Internacional x Grêmio ao vivo?
O clássico entre Internacional e Grêmio pode ser acompanhado ao vivo pelo Premiere e também pela plataforma GZH.
Também é possível assistir ao vivo pelo streaming da bet365, e fazer seus palpites em tempo real e acompanhar cada lance do jogo.
Se você é fã e quer assistir Internacional x Grêmio ao vivo de forma segura e confiável, essas são as melhores opções para não perder nenhum momento do confronto.
Estatísticas relevantes para seus palpites
- O Internacional tem média de 1.48 gols marcados por jogo no Brasileirão, já o Grêmio balança as redes em média 1.28 vezes por partida.
- Defensivamente, o Inter sofre 1.15 gols por jogo, contra 1.06 do Grêmio.
- O Internacional finaliza em média 13.28 vezes por jogo, sendo 5.04 no alvo. O Grêmio registra 11.98 chutes por jogo, com 4.42 no gol.
- O Colorado tem média de 5.48 escanteios por partida. O Tricolor soma 4.8 escanteios em média no campeonato.
- O Internacional recebe cerca de 2.13 cartões por jogo. O Grêmio aparece mais indisciplinado, com 2.49 cartões em média.
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Internacional x Grêmio pelo Brasileirão?
A partida entre Internacional x Grêmio acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no dia 21 de setembro de 2025, às 17h30.
Onde assistir Internacional x Grêmio?
O clássico terá transmissão ao vivo pelo Premiere e também pela plataforma GZH.
Qual é o time favorito a vencer a partida?
De acordo com as estatísticas de Internacional x Grêmio e o momento atual das equipes, o Internacional leva ligeira vantagem, mas o equilíbrio do clássico Gre-Nal torna o duelo imprevisível.
Recado do autor
