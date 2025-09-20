Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional x Grêmio 21/09: Palpites e Escalações

Palpite Internacional x Grêmio - Série A - 21/09/2025

Confira o palpite Internacional x Grêmio com estatísticas e escalações de Internacional x Grêmio no clássico da Série A 2025
O Gre-Nal é muito mais que um jogo, é um dos maiores clássicos do futebol mundial. Neste domingo, dia 21 de setembro de 2025, Internacional x Grêmio se enfrentam pela Série A.

O Colorado busca se firmar no G6, enquanto o Tricolor tenta reagir para escapar da parte de baixo da tabela. As emoções serão intensas e cada detalhe pode fazer a diferença.

Confira a seguir o palpite Internacional x Grêmio, estatísticas e escalações, com destaque para as melhores odds da partida de Internacional x Grêmio, oferecidas pela bet365.

Melhores Odds para Internacional x Grêmio no Brasileirão

Quando falamos em palpite Internacional x Grêmio, comparar cotações faz toda a diferença.

Confira abaixo as melhores odds disponíveis nas melhores casas de apostas para Grêmio x Internacional.

Casa de ApostasVitória do InternacionalEmpateVitória do GrêmioAmbas marcam (sim)
bet3651.803.604.50 2.00 
 BetMGM1.75  3.45 5.202.07 
 Betnacional1.81  3.46 4.562.02
Br4Bet  1.80 3.40 4.502.00 
Estrela Bet1.803.40 4.502.00

Os 5 melhores palpites para Internacional x Grêmio

Os mercados de apostas simples 1x2, under/over, escanteio e handicap são os mais procurados pelos apostadores em clássicos como este.

O Gre-Nal é conhecido pela rivalidade intensa e costuma registrar muitos cartões e faltas. Confira opções de apostas que aparecem com frequência nas casas:

Detalhes dos 5 melhores palpites

Com base nas estatísticas recentes, classificações de Internacional x Grêmio e o momento atual das equipes, vou te explicar melhor porque esses cinco palpites tem boas chances de acerto e odds de valor nas principais casas de apostas.

Palpite 1: Mais de 4.5 cartões no jogo

O Gre-Nal é um clássico marcado pela rivalidade histórica e pela intensidade em campo. Nos últimos confrontos, a média de cartões ultrapassa quatro por jogo.

Internacional e Grêmio aparecem entre os times mais punidos do Brasileirão, registrando mais de 2 cartões em média por partida. Isso reforça o perfil disciplinar pesado desse duelo.

Aposte em cartões com odds de 1.70 na bet365

Com os dois brigando no meio da tabela e pressionados pelos resultados, o clima promete ser tenso. Assim, a linha de mais de 4.5 cartões tem alta probabilidade de se confirmar.


Palpite 2: Grêmio recebe o primeiro cartão

O Grêmio tem recorrido a faltas para conter os adversários. Nos últimos jogos, o Tricolor foi o primeiro a ser advertido em 4 de 6 partidas.

Além disso, a equipe soma média de quase 12 faltas cometidas por jogo, acima da média do Internacional. Isso aumenta as chances de começar a ser punida antes no clássico.

Odds de 2.05 para o Grêmio na Estrela Bet

Dada a postura defensiva do Grêmio e a pressão sobre o rival, esse palpite se torna bastante interessante.


Palpite 3: Menos de 2.5 gols no jogo

Os últimos seis Gre-Nais terminaram com menos de 2.5 gols, mostrando uma forte tendência para jogos truncados e de poucas chances claras.

O Internacional marcou apenas 6 gols nos últimos 5 jogos, enquanto o Grêmio balançou as redes só 2 vezes no mesmo período. O ataque pouco eficiente reforça a previsão de baixo placar.

Odds de 1.66 na Betnacional

Com ambos em fases complicadas, a prioridade deve ser não perder. Esse cenário torna o Under 2.5 uma aposta segura para o clássico.


Palpite 4: Internacional acima de 2.5 cartões

O Internacional chega pressionado após perder 5 dos últimos 6 jogos, o que aumenta a tensão dentro de campo. Essa pressão reflete em faltas e cartões.

O Colorado tem média de 2.13 cartões por jogo, mas em clássicos esse número costuma ser ainda maior. O fator emocional pesa muito no Gre-Nal.

Under em cartões com Odds de 1.95 na BR4Bet

Jogando no Beira-Rio e com obrigação de vencer, o Inter deve adotar postura agressiva. Por isso, superar a linha de 2.5 cartões é bem provável.


Palpite 5: Mais de 8.5 escanteios no jogo

Os dois times apresentam médias de escanteios altas: 5.48 por jogo para o Inter e 4.8 para o Grêmio, superando juntos a marca de 10.

Com ataques pouco inspirados, é comum que as jogadas terminem em bloqueios e cruzamentos, elevando o número de escanteios. Isso já se repetiu em vários Gre-Nais recentes.

Odds de 1.33 em escanteios na BetMGM

A pressão por resultado aumenta a tendência de chutes de média distância e jogadas de bola parada. Assim, a linha de 8.5 escanteios é bastante favorável.


Outros mercados para apostar em Internacional x Grêmio


Campeonato Brasileiro - Série A

O Brasileirão 2025 chega à 24ª rodada com o Flamengo líder, seguido de perto por Cruzeiro e Palmeiras. A briga pelo título segue intensa.

Na parte de cima, Mirassol, Botafogo e Bahia buscam vaga direta na Libertadores. São Paulo e Bragantino ainda sonham em encostar no G6.

No meio da tabela, Internacional, Corinthians e Fluminense precisam reagir. O Grêmio aparece em situação delicada, perto da zona de rebaixamento.

Na parte de baixo, Juventude, Fortaleza e Sport Recife lutam para escapar da queda. Cada ponto pode ser decisivo nesta reta final.

A rodada promete emoção em todos os jogos, com destaque para clássicos e confrontos diretos que podem redesenhar o cenário do Brasileirão.

Saiba mais sobre o Brasileirão Série A 2025

Tabela de classificação do Brasileirão


Próximas partidas pelo Brasileirão

  • Vitória x Fluminense – 20/09/2025 (Sábado) – 16:00;
  • Ceará x Bahia – 20/09/2025 (Sábado) – 18:30;
  • Botafogo x Atlético-MG – 20/09/2025 (Sábado) – 18:30;
  • Palmeiras x Fortaleza – 20/09/2025 (Sábado) – 21:00;
  • Mirassol x Juventude – 21/09/2025 (Domingo) – 16:00;
  • Sport Recife x Corinthians – 21/09/2025 (Domingo) – 17:30;
  • Flamengo x Vasco – 21/09/2025 (Domingo) – 17:30;
  • Cruzeiro x RB Bragantino – 21/09/2025 (Domingo) – 20:30;
  • Santos x São Paulo – 21/09/2025 (Domingo) – 20:30.

Internacional - Está se complicando cada vez mais

O Internacional vive uma fase complicada no Brasileirão, ocupando apenas o 12º lugar com 27 pontos. A equipe perdeu 5 dos últimos 6 jogos e vê a pressão aumentar a cada rodada, já que o risco de se aproximar da zona de rebaixamento é real.

Os desfalques pesam bastante. Rafael Borré, principal artilheiro do time, está fora, assim como Ronaldo, Lucca Drummond, Bruno Gomes e o goleiro Ivan. Entre os destaques, Alan Patrick e Valencia são as esperanças para mudar o cenário.

Nos últimos jogos, o Colorado foi derrotado por Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo (duas vezes), vencendo apenas o Fortaleza em casa. O rendimento baixo e a instabilidade defensiva ligam o sinal de alerta para o Gre-Nal.

Confira mais previsões para apostar no Internacional hoje

Últimos resultados do Internacional

Grêmio - A fase está horrível

O Grêmio vive um momento crítico no Brasileirão Série A. Com apenas 25 pontos em 22 rodadas, o Tricolor ocupa a 14ª posição e está muito próximo da zona de rebaixamento. O time venceu apenas um dos últimos cinco jogos, escancarando a crise técnica e emocional que afeta o elenco.

Os desfalques são muitos e pesados. Entre eles, Walter Kannemann, Balbuena, Rodrigo Ely e Marcos Rocha na defesa, além de Martin Braithwaite, artilheiro com 6 gols, que faz muita falta no ataque. O excesso de baixas enfraquece ainda mais um elenco já pressionado.

Nos resultados recentes, o Grêmio perdeu para Mirassol e Sport Recife, empatou sem gols com o Ceará e com o Flamengo, e venceu apenas o Atlético-MG fora de casa. O desempenho irregular mostra porque a equipe luta para não afundar na tabela.

Confira mais previsões para apostar no Grêmio hoje

Últimos resultados do Grêmio

  • Grêmio 0 x 1 Mirassol – Brasileirão – 13/09/2025;
  • Flamengo 1 x 1 Grêmio – Brasileirão – 31/08/2025;
  • Grêmio 0 x 0 Ceará – Brasileirão – 23/08/2025;
  • Atlético-MG 1 x 3 Grêmio – Brasileirão – 17/08/2025;
  • Grêmio 0 x 1 Sport Recife – Brasileirão – 10/08/2025.

Melhores plataformas para apostar no Brasileirão


Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes

Nas partidas de Internacional x Grêmio, o Colorado leva pequena vantagem recente, mas o Tricolor segue forte nos duelos diretos.

Essa alternância, somada às rivalidades locais, torna cada Gre-Nal uma oportunidade única para analisar estatísticas de Internacional x Grêmio e buscar boas odds nas melhores casas de apostas. Veja os últimos jogos:

  • Grêmio 1 x 1 Internacional – Brasileirão – 19/04/2025;
  • Internacional 1 x 1 Grêmio – Campeonato Gaúcho – 16/03/2025;
  • Grêmio 0 x 2 Internacional – Campeonato Gaúcho – 08/03/2025;
  • Grêmio 1 x 1 Internacional – Campeonato Gaúcho – 08/02/2025;
  • Internacional 1 x 0 Grêmio – Brasileirão – 19/10/2024.

Escalações das equipes para o Brasileirão

O clássico Internacional x Grêmio promete ser decisivo para o rumo das duas equipes na competição.
Enquanto o Colorado busca reagir após uma sequência de resultados negativos, o Tricolor tenta superar desfalques importantes e somar pontos fora de casa. Acompanhe as escalações de Internacional x Grêmio:

Internacional

O técnico Roger Machado deve contar com o retorno de Bernabei e Rafael Borré, reforçando o time após a derrota para o Palmeiras. Alan Patrick segue como destaque no setor ofensivo.

  • Goleiro: Rochet;
  • Defensores: Bernabei, Juninho (Mercado), Vitão, Aguirre;
  • Meio-campistas: Thiago Maia, Rodríguez, Alan Patrick;
  • Atacantes: Carbonero, Vitinho, Borré (Ricardo Mathias).

Grêmio

Mano Menezes deve promover a estreia de Willian, além de contar com os retornos de Marcos Rocha e Carlos Vinícius. Na defesa, Kannemann suspenso será substituído por Wagner Leonardo.

  • Goleiro: Volpi;
  • Defensores: Marcos Rocha (João Pedro), Noriega, Wagner Leonardo, Marlon;
  • Meio-campistas: Arthur, Cuéllar, Dodi, Willian (Cristaldo);
  • Atacantes: Carlos Vinícius (André Henrique), Alysson.

Onde assistir Internacional x Grêmio ao vivo?

O clássico entre Internacional e Grêmio pode ser acompanhado ao vivo pelo Premiere e também pela plataforma GZH.

Também é possível assistir ao vivo pelo streaming da bet365, e fazer seus palpites em tempo real e acompanhar cada lance do jogo.

Se você é fã e quer assistir Internacional x Grêmio ao vivo de forma segura e confiável, essas são as melhores opções para não perder nenhum momento do confronto.

Estatísticas relevantes para seus palpites

  1. O Internacional tem média de 1.48 gols marcados por jogo no Brasileirão, já o Grêmio balança as redes em média 1.28 vezes por partida.
  2. Defensivamente, o Inter sofre 1.15 gols por jogo, contra 1.06 do Grêmio.
  3. O Internacional finaliza em média 13.28 vezes por jogo, sendo 5.04 no alvo. O Grêmio registra 11.98 chutes por jogo, com 4.42 no gol.
  4. O Colorado tem média de 5.48 escanteios por partida. O Tricolor soma 4.8 escanteios em média no campeonato.
  5. O Internacional recebe cerca de 2.13 cartões por jogo. O Grêmio aparece mais indisciplinado, com 2.49 cartões em média.

Perguntas Frequentes

Onde ocorrerá o jogo entre Internacional x Grêmio pelo Brasileirão?

A partida entre Internacional x Grêmio acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no dia 21 de setembro de 2025, às 17h30.

Onde assistir Internacional x Grêmio?

O clássico terá transmissão ao vivo pelo Premiere e também pela plataforma GZH.

Qual é o time favorito a vencer a partida?

De acordo com as estatísticas de Internacional x Grêmio e o momento atual das equipes, o Internacional leva ligeira vantagem, mas o equilíbrio do clássico Gre-Nal torna o duelo imprevisível.

Recado do autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
