São Paulo x Botafogo: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite São Paulo x Botafogo - Série A - 14/09/2025Confira o palpite São Paulo x Botafogo com escalações prováveis e estatísticas do duelo da Série A
A 23ª rodada da Série A traz um duelo de peso: São Paulo x Botafogo, no dia 14 de setembro, às 17h30. O Tricolor joga em casa tentando confirmar a boa fase recente, enquanto o Glorioso chega embalado e disposto a surpreender fora de casa.
O confronto vale muito para a disputa por posições na parte de cima da tabela e deve reunir equilíbrio e intensidade do início ao fim.
Veja agora o palpite São Paulo x Botafogo, estatísticas, escalações e odds.
Melhores Odds para São Paulo x Botafogo no Brasileirão
Antes de escolher seu palpite, compare as odds disponíveis nas melhores casas de apostas.
Assim, você encontra mais valor em mercados como apostas simples 1x2, under/over gols, escanteios e handicap.
|Casa de Apostas
|Vitória do São Paulo
|Empate
|Vitória do Botafogo
|Chance Dupla (São Paulo)
|Luva Bet
|2.24
|3.04
|3.59
|1.31
|Esportes da Sorte
|2.24
|3.09
|3.57
|1.31
|BetMGM
|2.20
|3.05
|3.70
|1.26
|Superbet
|2.30
|2.95
|3.65
|1.29
|bet365
|2.25
|3.00
|3.70
|1.28
Os 5 melhores palpites para São Paulo x Botafogo
O duelo pela 23ª rodada da Série A promete equilíbrio e chances de gols. São Paulo busca encostar no G6, enquanto o Botafogo luta para se manter no topo da tabela.
Confira abaixo os melhores mercados para este confronto:
Ambas equipes marcam, com Odds de 2.10
Vitória do São Paulo ou empate (Dupla Chance), com Odds de 1.31
Botafogo marca primeiro, com Odds de 2.40
Mais de 9.5 escanteios, com Odds de 1.54
São Paulo vence e ambas marcam (Sim), com Odds de 4.90
Detalhes dos 5 melhores palpites
O confronto São Paulo x Botafogo pela Série A é bem importante para ambas as equipes. Com base nas estatísticas de São Paulo x Botafogo e no momento das equipes, selecionei cinco palpites de maior valor.
Confira abaixo os melhores mercados para este Botafogo x São Paulo:
Palpite 1: Ambas equipes marcam
Os números reforçam esse palpite: em 4 dos últimos 5 confrontos diretos, São Paulo x Botafogo tiveram gols para os dois lados. O equilíbrio entre ataque e defesa costuma favorecer esse mercado de ambos marcam.
O São Paulo marcou em 3 dos últimos 4 jogos e, mesmo quando perdeu, conseguiu criar boas chances. Já o Botafogo vem de uma sequência com gols em 4 dos últimos 5 compromissos.
Com defesas que oscilam e ataques consistentes, o cenário é favorável para mais um jogo em que ambos balancem as redes.
Palpite 2: Vitória do São Paulo ou empate (Dupla Chance)
Jogando no Morumbi, o São Paulo soma 4 vitórias nos últimos 5 jogos em casa, o que fortalece o fator local. O Tricolor perdeu apenas duas vezes como mandante no campeonato.
Aposte em Odds de 1.31
O Botafogo, apesar do bom momento, costuma encontrar mais dificuldades fora de casa. Nos últimos 4 jogos como visitante, venceu apenas um.
Esse histórico recente coloca a dupla chance a favor do São Paulo como uma opção segura e de excelente valor, nessa opção de mercado empate anula.
Palpite 3: Botafogo marca primeiro
O Botafogo abriu o placar em 3 dos últimos 4 jogos, mostrando força ofensiva desde os minutos iniciais. O time tem média de 1.22 gols marcados por jogo, similar ao rival.
Aproveite Odds de 2.40
Já o São Paulo sofreu o primeiro gol em 2 dos últimos 4 confrontos, um sinal de vulnerabilidade defensiva no início das partidas.
Com jogadores decisivos no ataque e uma postura agressiva, o Botafogo tem boas chances de sair na frente neste duelo.
Palpite 4: Mais de 9.5 escanteios
Os dois times apresentam médias altas nesse fundamento: São Paulo registra 4.56 escanteios por jogo, enquanto o Botafogo chega a 4.48. Somados, ultrapassam a linha de 9.5.
Escanteios com Odds de 1.54
Os últimos confrontos diretos confirmam essa tendência, com jogos movimentados e várias chegadas ao ataque. A pressão ofensiva de ambos costuma gerar muitos escanteios.
Dessa forma, apostar em mais de 9.5 escanteios se mostra um mercado consistente e alinhado às estatísticas recentes.
Palpite 5: São Paulo vence e ambas marcam (Sim)
O Tricolor paulista tem sido forte em casa, com 4 vitórias nas últimas 5 partidas no Morumbi. Porém, também sofreu gols em boa parte desses jogos, mostrando defesa irregular.
Odds de 4.90 para apostar no São Paulo
O Botafogo marcou em 8 dos últimos 10 jogos, o que indica alto potencial para deixar sua marca mesmo fora de casa.
Por isso, a combinação de vitória do São Paulo com ambas as equipes marcando apresenta alto valor e pode surpreender com ótima cotação.
Outros mercados para apostar em São Paulo x Botafogo
Campeonato Brasileiro - Série A
A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro – Série A chega em um momento decisivo, com os times lutando por posições importantes na tabela.
O Flamengo lidera com 47 pontos, seguido de perto por Cruzeiro (44) e Palmeiras (43), em uma disputa acirrada pela ponta. Logo atrás, Bahia e Botafogo aparecem fortes, tentando se manter no grupo dos cinco primeiros.
Na parte intermediária da tabela, o São Paulo ocupa a 7ª posição com 32 pontos, brigando diretamente por vaga no G6.
O duelo São Paulo x Botafogo ganha ainda mais relevância, já que pode definir quem se consolida na zona de classificação para a Libertadores.
Na zona de rebaixamento, Juventude, Fortaleza e Sport buscam reação imediata para escapar da queda. Cada rodada é crucial, e esta jornada promete mexer bastante nas classificações de São Paulo x Botafogo e de outros concorrentes diretos.
Saiba mais sobre o Brasileirão Série A 2025
Tabela de classificação do Brasileirão
Próximas partidas pelo Brasileirão
- Fortaleza x Vitória – 13/09/2025 – 16:00;
- Grêmio x Mirassol – 13/09/2025 – 16:00;
- Palmeiras x Internacional – 13/09/2025 – 18:30;
- Fluminense x Corinthians – 13/09/2025 – 21:00;
- RB Bragantino x Sport Recife – 14/09/2025 – 11:00;
- Juventude x Flamengo – 14/09/2025 – 16:00;
- Atlético-MG x Santos – 14/09/2025 – 16:00;
- Vasco x Ceará – 14/09/2025 – 20:30;
- Bahia x Cruzeiro – 15/09/2025 – 20:00.
São Paulo - Se ganhar fica com a mesma pontuação
Fase atual
O São Paulo chega para este duelo direto contra o Botafogo em 7º lugar com 32 pontos, três atrás do rival que ocupa a 5ª posição.
Uma vitória no Morumbi colocaria o Tricolor com a mesma pontuação, embolando ainda mais a disputa por vaga no G6 do Brasileirão Série A 2025. Apesar de oscilar, o time soma apenas duas derrotas em casa no campeonato, reforçando o fator local como trunfo.
Desfalques e destaques
O técnico terá dificuldades para montar a equipe, já que nomes importantes estão fora: Luciano, Calleri, André Silva, Lucas Moura e Arboleda são baixas confirmadas.Em contrapartida, a consistência defensiva e a força coletiva podem equilibrar as ausências.
Destaques recentes como o jovem sistema defensivo e o aproveitamento de bolas paradas devem ganhar protagonismo neste jogo, gerando muitos escanteios e ser um ótimo palpite para o mercado Under/Over.
Resultados recentes
Nos últimos cinco jogos, o São Paulo venceu apenas uma vez, contra o Atlético-MG (2x0), além de empatar três partidas seguidas pela Libertadores (Atlético Nacional e Sport Recife) e perder para o Cruzeiro no último confronto (1x0).
A sequência mostra um time competitivo, mas que precisa transformar volume de jogo em vitórias para voltar ao topo da tabela.
Confira mais previsões para apostar no São Paulo hoje
Últimos resultados do São Paulo
- Cruzeiro 1 x 0 São Paulo – Brasileirão Série A – 30/08/2025;
- São Paulo 2 x 0 Atlético-MG – Brasileirão Série A – 24/08/2025;
- São Paulo 1 x 1 Atlético Nacional – Copa Libertadores – 19/08/2025;
- Sport Recife 2 x 2 São Paulo – Copa Libertadores – 16/08/2025;
- Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo – Copa Libertadores – 12/08/2025.
Botafogo - Dá para beliscar uma posição melhor
Fase atual
O Botafogo ocupa a 5ª colocação do Brasileirão Série A 2025, com 35 pontos em 20 jogos, mesma pontuação do Mirassol (6º) e três acima do São Paulo (7º). Se vencer, o Glorioso pode encostar no G4, entrando de vez na briga por vaga direta na Libertadores.
O ataque vem sendo um dos pontos fortes, com 30 gols marcados, a 5ª melhor marca do campeonato.
Desfalques e destaques
A equipe terá alguns desfalques importantes: Cuiabano, Nathan Fernandes e Bastos estão fora.
Apesar disso, os destaques recentes são positivos, com boa fase do setor ofensivo, que marcou sete gols nos últimos dois jogos pelo Brasileirão. A consistência de jogadores como Tiquinho Soares e a intensidade do meio-campo têm sido determinantes.
Resultados recentes
Nos últimos cinco jogos, o Botafogo venceu dois (Juventude 3x1 e RB Bragantino 4x1), empatou um (Vasco 1x1 pela Copa do Brasil) e perdeu dois (Palmeiras 1x0 e LDU 2x0).
A sequência mostra certa oscilação, mas também o poder de reação da equipe, que chega embalada pela goleada sobre o Bragantino e com chances reais de subir na tabela.
Confira mais previsões para apostar no Botafogo hoje
Últimos resultados do Botafogo
- Botafogo 4 x 1 RB Bragantino – Brasileirão Série A – 30/08/2025;
- Vasco da Gama 1 x 1 Botafogo – Copa do Brasil – 27/08/2025;
- Juventude 1 x 3 Botafogo – Brasileirão Série A – 24/08/2025;
- LDU Quito 2 x 0 Botafogo – Copa Libertadores – 21/08/2025;
- Botafogo 0 x 1 Palmeiras – Brasileirão Série A – 17/08/2025.
Melhores plataformas para apostar no Brasileirão
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
O histórico dos últimos confrontos entre São Paulo x Botafogo mostra muito equilíbrio.
A seguir, veja em detalhes os resultados recentes das partidas de São Paulo x Botafogo que ajudam a entender o contexto atual deste confronto para apostar com mais segurança nas melhores casas de apostas.
- Botafogo 2 x 2 São Paulo – Brasileirão Série A – 16/04/2025;
- Botafogo 2 x 1 São Paulo – Brasileirão Série A – 08/12/2024;
- São Paulo 1 x 1 Botafogo – Copa Libertadores – 25/09/2024;
- Botafogo 0 x 0 São Paulo – Copa Libertadores – 18/09/2024;
- São Paulo 2 x 2 Botafogo – Brasileirão Série A – 24/07/2024.
Escalações das equipes para o Brasileirão
O duelo entre São Paulo x Botafogo será um jogo muito estudado, o Tricolor, cheio de desfalques, aposta na força do Morumbi para reagir.
Já o Glorioso chega embalado por bons resultados recentes e busca se manter no G6. Veja as possíveis escalações de São Paulo x Botafogo:
São Paulo
Mesmo com ausências importantes como Luciano, Calleri, Lucas Moura e Arboleda, o São Paulo deve apostar em jovens e na consistência defensiva para competir de igual para igual.
- Goleiro: Rafael;
- Defensores: N. Ferraresi, A. Franco, Sabino, Patryck;
- Meio-campistas: P. Maia, Rodriguinho, D. Bobadilla;
- Atacantes: Ferreira, Luciano, C. Soares.
Botafogo
O técnico Davide Ancelotti deve manter o esquema 4-2-3-1, com uma formação equilibrada entre ataque e defesa. Mesmo sem Cuiabano, Nathan Fernandes e Bastos, o time tem força ofensiva para surpreender fora de casa.
- Goleiro: Neto;
- Defensores: Telles, Barboza, Kaio, M. Ponte;
- Meio-campistas: Danilo, M. Freitas, Montoro, Savarino, Rodríguez;
- Atacante: A. Cabral.
Estatísticas relevantes para seus palpites
- O Botafogo abriu o placar em 3 dos últimos 4 jogos.
- O São Paulo perdeu apenas 2 jogos no Morumbi no Brasileirão.
- O Tricolor soma média de 2.54 e o Glorioso 2.27 por jogo, reforçando o mercado de mais de 4.5 cartões.
- O São Paulo tem média de 4.56 por partida e o Botafogo 4.48, indicando tendência de over 9.5.
- São Paulo marca 1.26 por jogo e o Botafogo 1.22, números muito próximos.
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão?
A partida acontece no Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), em São Paulo, no dia 14/09/2025, às 17h30, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
Onde assistir São Paulo x Botafogo?
O confronto terá transmissão ao vivo em TV fechada pelo SporTV, via streaming pelo Prime Video e Globoplay, além da cobertura do GE TV.
Qual é o time favorito a vencer a partida?
Pelas odds atuais e o histórico recente, o São Paulo aparece como favorito por jogar em casa, onde tem bom aproveitamento. O Botafogo, porém, vive boa fase ofensiva e pode surpreender, o que reforça o equilíbrio do duelo.
Recado do autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
