Megaoperação contra Comando Vermelho no Rio tem 20 mortos e 56 presos: o que se sabe até agora
Agência BBC

Ação policial visa conter a expansão da facção. Entre os mortos, estão 18 suspeitos e 2 policiais. Criminosos chegaram a usar drones para retaliar a polícia.
Policiais com preso algemado
Divulgação/Polícia Civil
Cerca de 56 pessoas foram presas em megaoperação no Rio de Janeiro

Pelo menos 20 pessoas morreram e 56 foram presas nesta terça-feira (28/10) durante uma mega operação das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha.

Entre os mortos, estão 18 suspeitos e 2 policiais. Há também registros de policiais baleados.

Cerca de 2,5 mil agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro participaram da operação para cumprir 100 mandados de prisão, informou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), em coletiva e imprensa nesta manhã.

Entres os presos estão lideranças do tráfico de drogas na região.

A ação, classificada por Castro como "a maior operação das forças de segurança do Rio de Janeiro", faz parte de uma iniciativa permanente do governo do Rio em combate à expansão do Comando Vermelho.

Castro disse que os confrontos entre policiais e traficantes aconteceram majoritariamente em áreas de mata, mas alertou que há tentativas de criminosos de fechar vias da região, como a Avenida Brasil.

Durante a operação, os criminosos usaram drones para lançar bombas e atacar policiais.

Segundo o governador, 31 fuzis foram apreendidos durante a operação, além de uma grande quantidade de drogas.

Esta reportagem está em atualização.

