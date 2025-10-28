Membros do CV são denunciados por espancar travesti até a morte em Fortaleza

Câmeras de vigilância flagraram carro passando perto do local do assassinato de Pamella dos Santos Coelho / Crédito: Reprodução

Dois homens membros da organização criminosa Comando Vermelho (CV) foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por espancar até a morte uma travesti identificada como Pamella dos Santos Coelho, 37. A denúncia à Justiça foi publicada no quarta-feira, 22. O corpo da vítima foi encontrado com sinais de violência na rua João Melo, no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, no dia 13 de outubro. Ela, no entanto, foi morta no dia anterior. Os acusados do crime foram identificados como Matheus Costa de Sousa, vulgo “Peste”, e Pedro Daniel dos Santos, conhecido como “Donatello”.

Leia Mais | Ceará tem o 2º dia mais violento do ano com 18 homicídios registrados no domingo, 26 Conforme a denúncia do MP, dentro da facção, os réus exerciam papel na prática de crimes contra a vida, eliminando desafetos do grupo e objetivando assegurar a autoridade e o domínio da facção em diversas áreas de Fortaleza. Ainda segundo o documento, o crime aconteceu a mando do CV, visto que a vítima tinha uma dívida de drogas com os réus. Além do envolvimento em homicídios, eles atuavam no tráfico de drogas na região. Em razão da dívida, os réus teriam decidido espancar Pamella. O crime aconteceu após a vítima ser surpreendida pelos suspeitos em um carro. Há informações ainda que um terceiro homem estaria em uma motocicleta dando suporte ao crime. Ele ainda não foi identificado.

De acordo com a denúncia, os suspeitos espancaram a vítima com um pedaço de madeira. Em seguida, os acusados fugiram e deixaram o veículo em um bairro próximo onde o crime aconteceu. Eles ainda tentaram modificar as características do carro utilizado na ação criminosa. Diante das agressões, a vítima faleceu por traumatismo craniano encefálico. Ela sofreu lesões, principalmente, na região do rosto. O corpo de Pâmela foi encontrado apenas com uma peça íntima na via e, ao lado estava o pedaço de madeira utilizado no crime. Leia Mais | Homicídios crescem pelo terceiro mês consecutivo no Ceará