Caucaia: CV planejava crimes em grupo de "futebol e amigos"

Imagem meramente ilustrativa. Integrantes do CV foram presos pela PC-CEm em setembro deste ano / Crédito: Divulgação/PC-CE

CV planejava crimes em grupo chamado "Futebol dos Amigos aos Finais de Semana" em Caucaia Integrantes de uma célula da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no bairro Metrópole Sul, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), planejavam crimes, principalmente o tráfico de drogas, por meio de um grupo de mensagens chamado “Futebol Dos Amigos Aos Finais de Semana”.

Conforme denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), o espaço funcionava para a comunicação interna da facção. Através das mensagens, foram identificados sete suspeitos. Leia Mais | Facção vende remédios controlados e abortivos em feiras e farmácias na Grande Fortaleza A célula do grupo criminoso, segundo o documento do MP, atuava no "corte e refino de drogas em residência fixa”, que seria um laboratório de drogas responsável por separar e distribuir entorpecentes. Os suspeitos foram denunciados pelo órgão ministerial nessa quarta-feira, 15, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico em organização criminosa armada, posse de artefato explosivo e corrupção de menores.

São eles: Francisco Thiago de Almeida Sousa, conhecido por “Folha” ou “Libra”; Rafaela Costa de Andrade; José Adrian da Silva Araújo; Washington Carlos Ferreira de Almeida; Henrique Vinícius Ferreira de Alcântara, conhecido por “Sem coração”; Tiago Santiago Alves e Jonatha da Silva Nascimento teriam vínculo com facção criminosa que atua no município de Caucaia. Em setembro, uma ação policial prendeu em flagrante os denunciados José Adrian, Rafaela Costa, Washington Carlos e apreendeu um adolescente. Com eles, foi encontrado drogas e quatro granadas de fabricação caseira. A investigação também revelou que a casa da Rafaela Costa funcionaria como um laboratório de drogas, onde foram encontrados entorpecentes e materiais para refino do entorpecente.

A denúncia do MP aponta que os alvos ostentavam armas e faziam apologia à organização em redes sociais, como o Instagram. Em alguns perfis, havia publicação de fotos dos suspeitos com armamentos e fazendo simbologia relacionada ao grupo criminoso. Leia Mais | 21 pessoas do núcleo de distribuição de drogas do CV são presas no Ceará e São Paulo A investigação analisou perfis de Instagram de suspeitos, incluindo adolescentes, comprovando a articulação entre os membros do grupo. Foram também apreendidos e analisados celulares de dois investigados, além de laudos que confirmam a presença de drogas na residência, como maconha e cocaína.