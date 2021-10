The Masked Singer Brasil: onde assistir ao vivo hoje, dia 05/10, e horário

00:05 | Out. 05, 2021

Hoje, terça, 5 de outubro (05/10), o The Masked Singer Brasil chega à semifinal. Cinco mascarados seguem na competição. Veja onde assistir ao vivo na TV e online, qual horário passa e como funciona

O reality musical The Masked Sing Brasil, apresentado por Ivete Sangalo, chega à semifinal hoje, terça-feira, 5 de outubro (05/10). O júri formado por Taís Araújo, Simone, Eduardo Sterblitch e Rodrigo Lombardi tentam descobrir quem são as personalidades misteriosas por trás dos cinco mascarados semifinalistas: a Arara, o Unicórnio, o Monstro, o Jacaré e a Gata Espelhada.

O programa, estreou com 12 participantes, mas já desmascarou sete famosos, entre eles Sidney Magal, Renata Ceribelli, Marcelinho Carioca, Marrone, Alexandre Borges, Sandra de Sá e Sérgio Loroza restando apenas 5 competidores.

The Masked Singer Brasil: onde assistir ao vivo e horário?

O programa The Masked Singer Brasil é exibido na TV as terças, pela rede Globo, às 22 horas e 20 minutos (horário de Brasília). Para assistir de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora - o GloboPlay.

The Masked Singer Brasil: como funciona o programa?

A competição é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e no final os jurados Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Simone e Eduardo Sterblitch imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. Aquele que sobrar é desmascarado no palco.

A ideia da programação é descobrir quem são as personalidades misteriosas que se apresentam no palco fantasiados.

The Masked Singer Brasil: quem foi o desmascarado do 1º episódio?

Fantasiado de cachorro-quente gigante, Sidney Magal cantou "Sai da Minha Aba", do grupo Só Pra Contrariar, mas não agradou aos jurados como os outros participantes, e acabou sendo o primeiro desmascarado do reality.

The Masked Singer Brasil: quem foi o desmascarado do 2° episódio?

Fantasiado de brigadeiro, Renata Ceribelli cantou “Chocolate”, de Tim Maia, mas a apresentação não agradou aos jurados como os outros participantes, e acabou sendo o segundo desmascarado do reality.

The Masked Singer Brasil: quem foi o desmascarado do 3° episódio?

Fantasiado de coqueiro, Marcelinho Carioca cantou “Alma Gêmea”, de Fábio Jr. Mas a apresentação não agradou aos jurados como os outros participantes, e acabou sendo o terceiro desmascarado do reality.

The Masked Singer Brasil: quem foi o desmascarado do 4° episódio?

Fantasiado de Bói-Bumbá, Marrone cantou "Evidências", de Chitãozinho & Xororó, e "Borbulhas de Amor", de Fagner. Mas a apresentação não agradou aos jurados como os outros participantes, e acabou sendo o quarto eliminado do reality.

The Masked Singer Brasil: quem foi o desmascarado do 5° episódio?

Fantasiado de Onça-Pintada, Alexandre Borges cantou "Anunciação", de Alceu Valença, e "O Vira", de Secos & Molhados. Mas a apresentação do ator não agradou aos jurados como os outros participantes, e acabou sendo o quinto eliminado do reality.

The Masked Singer Brasil: quem foi o desmascarado do 6° episódio?

Fantasiada de girassol, Sandra de Sá cantou "As Rosas Não Falam", do sambista cartola. Mas a cantora não agradou aos jurados como os outros participantes, e acabou sendo a sexta eliminada do reality.

The Masked Singer Brasil: quem foi o desmascarado do 7° episódio?

Fantasiado de astronauta, Sérgio Loroza cantou 'Gueto', da cantora Iza. Mas o ator não agradou aos jurados como os outros participantes, e acabou sendo o sétimo eliminado do reality.

