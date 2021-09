Sidney Magal defende Sérgio Reis de acusações: "Ele é muito correto"

Sérgio Reis está sendo investigado por incitação ao crime após vídeo sobre as manifestações do dia 7 de setembro

Sidney Magal, que participou recentemente do "The Masked Singer Brasil", deu sua opinião sobre as polêmicas envolvendo Sérgio Reis. Em entrevista ao Estadão, Magal defendeu o cantor que está sendo investigado por ameaças à democracia.

Em agosto, Sérgio Reis gravou um vídeo convocando caminhoneiros do Brasil para greve até que o Senado Federal afastasse os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e aprovasse voto impresso. De acordo com os subprocuradores-gerais da República, a convocação seria um crime de incitação à subversão da ordem política ou social e incitação ao crime.

Sobre o assunto The Masked Singer Brasil: onde assistir ao vivo hoje, dia 28/09, e horário

Netflix em outubro: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

Novela "Pai Herói" chega ao Globoplay; leia entrevista com Tony Ramos

Filha de Tico Santa Cruz recebe ameaças e músico faz boletim de ocorrência

Round 6, série sul-coreana da Netflix, é acusada de plágio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Ali, na verdade, não houve uma intenção dele, senão teria entrado na internet e dito ‘vamos lá, galera’. Conheço o Sérgio bastante, ele é muito correto, bom de coração. Tanto é que durante o tempo todo que exerceu o mandato (de deputado federal). Ele pegava pelo menos metade do salário dele e dava para o Hospital do Câncer, em Barretos. Coisa que pouquíssima gente faz”, revelou o artista.

Para ele, Reis está sendo afetado pela idade e comparou o cantor com a mãe. “Agora com a idade a gente vai querendo chutar o balde. A minha mãe morreu com 80 e poucos anos. Às vezes, eu tinha vergonha de sair com ela porque dizia barbaridades para as pessoas. Quando a gente tem mais idade, perde um pouco a noção”, disse à Sonia Racy, do Estadão.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags