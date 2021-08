The Masked Singer: "Eu me joguei! Me diverti!", diz Marcelinho Carioca

O jogador de futebol foi o terceiro eliminado do jogo. Ele fazia o personagem do coqueiro

Terceira noite de apresentações e mais um desmascarado no "The Masked Singer Brasil". Na última terça-feira, 25, foi a vez do Coqueiro ser revelado. Com muito bom humor e animação, o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca deu vida ao personagem que encantou a todos com suas brincadeiras.

"Os jurados ficaram muito entusiasmados e me receberam muito bem. Eu me joguei! Me diverti! Teve um momento antes de entrar no palco que eu estava falando sozinho, como se eu fosse cobrar uma falta decisiva em uma final para poder me concentrar, entrar no palco e dar tudo de mim", conta Marcelinho.

The Masked Singer Brasil tem apresentação de Ivete Sangalo e Camilla de Lucas nos bastidores, o reality vai ao ar às terças-feiras na TV Globo, após a novela "Império", e também é exibido no Multishow, às quartas-feiras. Confira entrevista com Marcelinho Carioca:



- Você já foi cantor nos anos 1990, era jogador de futebol e até já participou do "Dança dos Famosos". Conta um pouco da experiência de participar do "The Masked Singer Brasil"?

Marcelinho Carioca - Eu nasci para jogar futebol. O meu dom sempre foi nas pernas, mas eu já tive a experiência de montar um grupo de samba gospel. Eu acho que isso demonstra a capacidade do ser humano de se superar e se adaptar. No ‘The Masked Singer’ eu fui pego de surpresa porque eu não canto nada, mas a direção me convenceu porque é a performance que vale, não é a voz. Eu tive uma equipe maravilhosa, a coreógrafa, as bailarinas, o produtor vocal... Todo mundo muito atencioso e me passando segurança. Alguns não sabiam quem eu era, mas sempre me apoiaram e me falaram para dar vida ao personagem. A minha guardiã foi brilhante, até maçã para melhorar a voz ela me deu. Tudo de altíssimo nível.



- Como é ver todo mundo e não ser visto? E ver as pessoas chutando nomes diferentes do seu?

Marcelinho Carioca - É muito louco! Você não pode se comunicar com ninguém. Eu só tinha palpites e via que as pessoas cantavam demais. Foi aí que comecei a criar uma estratégia para levar para o palco: se eu não tenho uma voz tão boa, vou colocar o carisma mais extrovertido e fazer coreografia. É muito diferente não poder falar com ninguém, ver todo mundo e ninguém te ver.



- Como foi ser desmascarado e ver a reação do público? Ninguém esperava que você estaria ali.

Marcelinho Carioca - Ninguém sabia! Os jurados ficaram muito entusiasmados e me receberam muito bem. Eu me joguei! Me diverti! Teve um momento antes de entrar no palco que eu estava falando sozinho, como se eu fosse cobrar uma falta decisiva em uma final para poder me concentrar, entrar no palco e dar tudo de mim.

- Como foi a reação dos seus amigos quando te viram na TV vestido de coqueiro?

Marcelinho Carioca - Meu celular ontem não parou (risos). Há algumas semanas eles ficaram me perguntando se eu estava no programa porque acharam a voz parecida, eu só falava que não estava. Meus filhos ficaram desconfiados também falando que a voz era minha e que eu estava escondendo alguma coisa deles. Ai quando eu fui desmascarado todo mundo foi pego de surpresa e ficaram felizes de me ver lá.



- E entrando no bolão, tem suspeita de quem sejam os outros participantes?

Marcelinho Carioca - Tenho sim! Mas prefiro ficar em off e deixar o público falar. Mas no bolão eu vou acertar bastante.

