Fortaleza tem de programação infantil a festas noturnas no final de semana

Entre equipamentos públicos e locais privados, Fortaleza tem opções variadas para todos os gostos: famílias, vida noturna, praias, gastronomia e muito mais! Veja a seguir nove dicas de programações para aproveitar a capital cearense. Centro das Tapioqueiras A tapioca é a estrela principal do local, que há mais de 20 anos recebe residentes e turistas. Em cada box, um cardápio variado de combinações de recheios, agradando o paladar de toda a família. Para acompanhar, o clássico café coado.

Onde: av. Washington Soares, 10425 - Messejana, Fortaleza



av. Washington Soares, 10425 - Messejana, Fortaleza Funcionamento: Todos os dias - 6h30min às 23h Kayakeria O quiosque fica na Beira Mar de Fortaleza, pé na areia. É possível alugar equipamentos e ter aulas de stand up paddle, caiaque e canoa havaiana. Além disso, a organização realiza competição entre alunos e frequentadores do espaço, com parcerias importantes de projetos socioeducativos da Capital. A sugestão é alugar a canoa havaiana para assistir ao nascer ou pôr do sol junto com família ou amigos. Instagram: @kayakeria



@kayakeria Endereço: av. Beira Mar, 3211 - Meireles, Fortaleza



av. Beira Mar, 3211 - Meireles, Fortaleza Funcionamento: Segunda a sexta-feira - 6h às 11h e 15h às 18h / Sábados, domingos e feriados - 7h às 11h e 15h às 18h



Segunda a sexta-feira - 6h às 11h e 15h às 18h / Sábados, domingos e feriados - 7h às 11h e 15h às 18h Contato: (85) 98209 5543



(85) 98209 5543 Site: kayakeria.com.br



kayakeria.com.br Atividades com instrutores e equipamentos de segurança Santa Praia Para além de um espaço de comer, beber e aproveitar o sol e o mar, a barraca Santa Praia se propõe a ser um espaço jovem e familiar com muitas atividades esportivas e programações culturais. O local possui quadras de beach tênis, futevôlei e de vôlei de praia com competições que ocorrem periodicamente. Além disso, o lugar já foi palco de diversos shows e conta ainda com parque aquático infantil. Outro destaque é o restaurante da barraca, que dispõe de self-service nos dias de sábados, domingos e feriados.

Instagram: @santa_praia



@santa_praia Endereço: av. Zezé Diogo, 3343 - Antonio Diogo, Fortaleza



av. Zezé Diogo, 3343 - Antonio Diogo, Fortaleza Funcionamento: Segunda a quinta-feira - 9h às 17h / Sexta-feira a domingo - 9h às 18h



Leão do Sul O Centro de Fortaleza possui uma vasta lista de pontos imperdíveis para visitar. Um deles foi fundado em 1926, na Praça do Ferreira. A pastelaria Leão do Sul virou atração turística. O tradicional combo pastel com caldo de cana, vendido há quase 100 anos, é lanche obrigatório após qualquer passeio na região. Instagram: @leaodosul



@leaodosul Endereço: rua Pedro Borges 193 - Centro, Fortaleza



rua Pedro Borges 193 - Centro, Fortaleza Funcionamento: Segunda e sexta-feira - 9h às 18h / sábado - 9h às 13h30min Piadaria Aberto diariamente, o Piadaria Comedy Club apresenta um “cardápio” voltado à risadaria, com shows de stand up e até de comediantes mágicos.

Instagram: @piadariacomedyclub



@piadariacomedyclub Endereço: Beira Mar Trade Center (rua Osvaldo Cruz, 01 - loja 2 - Meireles, Fortaleza)



Beira Mar Trade Center (rua Osvaldo Cruz, 01 - loja 2 - Meireles, Fortaleza) Funcionamento: Todos os dias - 18h às 22h30min



Todos os dias - 18h às 22h30min Valor: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)



R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) Contato: (85) 98728 8637 Raimundo do Queijo Considerado Patrimônio Turístico da Cidade pela Prefeitura de Fortaleza em 2020, o bar Raimundo do Queijo é um ponto boêmio tradicional de encontro dos fortalezenses aos finais de semana. O local foi criado em 1977, no Centro de Fortaleza e, pouco a pouco, passou a ser cada vez mais frequentado por grupos de amigos e famílias. No cardápio, iguarias nordestinas e outros aperitivos, como queijos, paçoca, linguiça, carne de sol e manteiga da terra. O ponto alto do bar é aos domingos, quando o espaço recebe dezenas de pessoas de todas as idades que festejam no local ao som de bandas convidadas enquanto degustam os petiscos e a cerveja gelada do bar. O estabelecimento é ponto obrigatório para visitantes e moradores da Cidade que visitam o Centro. No período de pré-Carnaval e de Carnaval, vale conferir a programação do bar, que é um dos polos do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza.