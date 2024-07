Onde passear em Fortaleza? Max Petterson indica roteiro

Onde curtir eventos públicos

Sempre gosto de conferir o que rola no aterrinho da Praia de Iracema. Não é muito um espaço cultural. Mas acontece muita coisa bacana, eventos, festivais, apresentações musicais. Nunca me apresentei em nenhum evento lá, mas já fui a muitos shows.

Onde se sentir bem

Eu gosto muito de ir à praia da Sabiaguaba. Me sinto bem lá! Gosto da tranquilidade e do contato com a natureza. Fico vendo as paisagens e admirando tudo. É um lugar muito misterioso para mim. Porque o parque da Sabiaguaba é gigantesco e eu sempre gosto de explorar espaços novos e ver paisagens novas.

Onde degustar sabores locais

Eu acho Fortaleza muito “pra frente” na gastronomia. Eu gosto muito de restaurantes com um ar regional. Vou em vários quando estou aqui! Um deles é o Aconchego, que fica no Museu da Indústria, no Centro da cidade, em frente ao Passeio Público.