Guia V&A: três lugares para assistir shows de humor em Fortaleza

Conhecida como a Terra do Humor, o Ceará é referência em humoristas e apresentações stand-up. Conheça a seguir as melhores casas de shows para rir em Fortaleza

Referência em comédia por todo o Brasil e também no exterior, o Ceará é uma grande potência em fazer piada. As casas de show de humor pela capital cearense fazem parte da história de Fortaleza pela tradição e impacto cultural que repercutem de geração em geração.

Aberto diariamente, o Piadaria Comedy Club apresenta um “cardápio” voltado à risadaria, com shows de stand up e até de comediantes mágicos.

O palco do Teatro Chico Anysio é especial para os novos e já consolidados nomes da comédia cearense. O espaço, que existe há 33 anos, é conhecido por receber stand-ups dos mais diversos humoristas do Estado e do Brasil.

Redes sociais: @piadariacomedyclub



@piadariacomedyclub Endereço: Beira Mar Trade Center (R. Osvaldo Cruz, 01 - loja 2 - Meireles, Fortaleza)



Beira Mar Trade Center (R. Osvaldo Cruz, 01 - loja 2 - Meireles, Fortaleza) Funcionamento: Todos os dias - 18h às 22h30min



Todos os dias - 18h às 22h30min Quanto: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)



R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) Contato: (85) 98728 8637

Teatro do Humor

O Teatro do Humor transporta os visitantes para o sertão nordestino e une dois atrativos do Ceará: o forró pé de serra e as risadas. A programação é diária, com apresentações de músicos, artistas e humoristas.

Teatro do Humor