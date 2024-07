Guia Vida&Arte dá dicas para conhecer Fortaleza e região; veja caderno

O Guia Vida & Arte nasceu com dois propósitos: ser norte e ser companhia. Ser norte ao sugerir rumos para a sua visita a Fortaleza ou auxiliar na busca por novas experiências de quem já vive em terra alencarina. E ser companhia, porque queremos acompanhar você, leitor, nessa jornada.

VEJA onde comer com as crianças nas praias de Fortaleza



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ficar na bolsa, na mochila, no bolso. Dobrado, com marcações ou totalmente riscado. Ser aberto para consultas rápidas, para sugestões do que fazer naqueles dias sem inspiração ou para ser um verdadeiro roteiro de boas experiências.