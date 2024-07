Museus, natureza e diversão noturna: Renato Abê faz roteiro por Fortaleza

Jornalista e editor do Vida&Arte, Renato Abê indica visitas ao Complexo Cultural Estação das Artes e noites no Benfica

O Complexo Estação das Artes, justamente por quebrar a lógica do turismo voltado aos prazeres do litoral. No Complexo tem a Pinacoteca do Ceará, que não deve em nada a grandes museus Brasil afora; tem o Museu Ferroviário, tem a Estação das Artes propriamente dita; tem o Mercado AlimentaCE e tem o Kuya, o Centro de Design, que também tem atividades próprias.

Onde se divertir

A Sabiaguaba, tanto o encontro do rio com o mar, que é aquela beleza natural, como o Complexo Gastronômico da Sabiaguaba, também o Tempero do Mangue, o restaurante que tem por lá. Quando levei meus amigos que não conheciam Fortaleza, eles falaram da qualidade e do atendimento, bons drinks e bons petiscos, com uma vista incrível.

Tem possibilidades de ter acesso à música, é uma experiência completa. Tem passeio de barco, com o adendo que o banho é perigoso, então é importante redobrar o cuidado.



Leia mais Guia V&A: veja opções de passeio ao ar livre em Fortaleza