Oscar 2025: veja lista completa dos filmes e atores indicados

Oscar 2025: como assistir à divulgação dos indicados?



Além do canal oficial do Oscar no YouTube, o público também poderá acompanhar a divulgação dos indicados pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Facebook e pelos portais Oscar.com e Oscars.org.

Oscar 2025: quais as expectativas?

A pré-lista de indicados à categoria de Melhor Filme Internacional foi divulgada em 17 de dezembro último, constando o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles. A expectativa é de que o filme seja indicado oficialmente.

Além disso, a atriz Fernanda Torres é uma forte candidata à indicação de Melhor Atriz, pela sua interpretação de Eunice Paiva no filme. Sua campanha foi fortalecida após a vitória no Globo de Ouro como Melhor Atriz em Drama.