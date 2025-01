Oscar 2025: Fernanda Torres é indicada a Melhor Atriz; veja concorrentes

A atriz Fernanda Torres foi indicada ao Oscar de Melhor atriz pela atuação no filme " Ainda Estou Aqui ", de Walter Salles. Esta é a segunda vez na história em que o Brasil tem uma indicação de Melhor Atriz da premiação, uma das principais do cinema internacional.

A atriz concorre ao Oscar por interpretar Eunice Paiva no longa inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva sobre sua família, que se passa durante a ditadura militar. Fernanda Torres já estava cotada para a lista após levar um Globo de Ouro inédito para o País como Melhor Atriz em Filme de Drama.

Cynthia Erivo (Wicked)

(Wicked) Karla Sofia Gascón (Emília Perez)

(Emília Perez) Mikey Madison (Aurora)

(Aurora) Demi Moore (The Substance)

(The Substance) Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui)

Fernanda Torres é indicada ao Oscar: atriz não esperava indicação

Antes do anúncio da lista nesta quinta-feira, 23, Fernanda Torres disse que ficaria 'mais do que feliz' com a indicação ao Oscar, mas afirmou que já estava bastante satisfeita com a vitória no Globo de Ouro.

"É claro, eu ficarei mais do que feliz se eu for indicada ao Oscar. Mas, ao mesmo tempo, o Globo de Ouro já é uma conquista tão grande. No Brasil, é como se tivéssemos vencido a Copa do Mundo", afirmou Torres a um programa de rádio da BBC.