Oscar: brasileiros invadem transmissão com mutirão para Fernanda Torres

Faltando minutos para o anúncio dos indicados ao Oscar 2025, brasileiros “invadiram” os comentários da transmissão oficial da Academia no Youtube, fazendo campanha em nome do filme “Ainda Estou Aqui” e da atriz Fernanda Torres.

Os comentários são diversos: há aqueles apenas com emojis da bandeira do Brasil e outros que trazem escrito o nome do filme em inglê, “I’m Still Here”. Os mais animados já apontam a nomeação de Torres na categoria de “Melhor Atriz” na premiação.