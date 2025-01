Oscar 2025: 'Ainda Estou Aqui' conquista três indicações; veja quais

As indicações ao Oscar 2025 foram anunciadas em cerimônia remota transmitida pelos canais oficiais da premiação na manhã desta quinta-feira, 23. Dentre as indicações esperadas, estavam o filme brasileiro “ Ainda Estou Aqui ” e a atriz Fernanda Torres . Tanto a obra quanto a artista concretizaram suas nomeações.

O filme de Walter Salles alcançou o ápice da premiação com a indicação à maior categoria da noite.

Em 2024, o grande vencedor foi Oppenheimer (2023), dirigido por Christopher Nolan. A obra é baseada no livro biográfico “Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer”, redigido por Kai Bird e Martin J. Sherwin.

O longa se propõe a acompanhar a vida de Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico que foi uma importante peça no Projeto Manhattan, que objetivava projetar e construir as primeiras bombas atômicas, armas nucleares que causaram as tragédias nas cidades japonesas Hiroshima e Nagasaki.

Com elenco reconhecido, também participaram do filme Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Gary Oldman, Jack Quaid, Gustaf Skarsgård, Rami Malek e Kenneth Branagh.