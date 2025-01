Oscar 2025: 4 filmes estrangeiros competem com 'Ainda Estou Aqui'; conheça

Após dois adiamentos, os filmes indicados ao Oscar de Melhor Filme Internacional foram anunciados nesta quinta-feira, 23, com "Ainda Estou Aqui" entre eles . O filme de Walter Sales competirá com "Emilia Pérez", "A Garota da Agulha", "Flow", "A Semente do Fruto Sagrado".

Ainda Estou Aqui (Brasil)



Lançado nos cinemas brasileiros em 7 de novembro de 2024, curiosamente no aniversário de Maria Lucrécia Eunice Facciolla Paiva, Ainda Estou Aqui é mais uma obra marcante do diretor Walter Salles, conhecido pelo clássico Central do Brasil (1998).



O longa narra a história da Ditadura Militar no Brasil, ocorrida entre 1964 e 1985, pela perspectiva da família Paiva, com foco no desaparecimento do deputado e engenheiro carioca Rubens Paiva.

A Garota da Agulha (Dinamarca)

Uma jovem grávida e recém-desempregada luta para sobreviver em Copenhague após a Primeira Guerra Mundial. Ela é acolhida por uma mulher carismática para ajudar a comandar uma agência de adoção clandestina. As duas formam um vínculo inesperado, até que uma descoberta repentina muda tudo.