'O Agente Secreto' no Oscar 2026: entenda categorias em que foi indicado

'O Agente Secreto' no Oscar 2026: entenda categorias em que foi indicadoApós intensa campanha internacional, "O Agente Secreto" é oficialmente indicado ao Oscar 2026 e coloca Brasil na competição. Entenda em quais categorias longa foi nomeado:
Resumo
Categoria de Melhor Filme Internacional foi vencida pelo Brasil em 2025 com "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.
Quem permanece como recordista da categoria é o italiano Federico Fellini, diretor de quatro longas laureados com o prêmio.
Categoria de Melhor Ator tem indicação inédita, pois Wagner Moura é o primeiro ator brasileiro a conquistá-la,
Superando o feito de “Ainda Estou Aqui” no Oscar, “O Agente Secreto” foi oficialmente indicado em quatro categorias da premiação: Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, Melhor Direção de Elenco e Melhor Filme. O feito posiciona o Brasil em lugar de destaque na competição e no cenário cinematográfico internacional.
O anúncio dos indicados foi feito na manhã desta quinta-feira, 22, por meio de uma transmissão online. Confira os concorrentes de todas as categorias aqui.
A etapa antecede a cerimônia de entrega das estatuetas, marcada para o dia 15 de março no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A expectativa é que o diretor do longa, Kleber Mendonça Filho, e Wagner Moura estejam presentes na premiação.
A seguir, entenda em que categorias “O Agente Secreto” foi indicado:
Oscar 2026: entenda a categoria de Melhor Filme Internacional
Quando a primeira cerimônia do Oscar foi realizada em 1929, ainda não existia uma categoria específica para premiar filmes em língua estrangeira. Desse modo, filmes fora do eixo norte-americano concorriam diretamente na categoria de “Melhor Filme”, ainda que houvesse uma competição injusta na seleção dos indicados.
Para remediar a situação, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas concedeu prêmios especiais e honorários para os melhores filmes em língua estrangeira lançados nos Estados Unidos entre 1948 e 1956.
Foi apenas no Oscar de 1957 que o Oscar criou de fato uma categoria de Melhor Filme Estrangeiro, mantendo-a no circuito de categorias principais deste então.
Uma curiosidade é que, diferente dos outros prêmios, a estatueta de Melhor Filme Internacional não é concedida a um indivíduo específico. O prêmio é comumente aceito pelo diretor da obra vencedora, mas o prêmio é considerado do país que o inscreveu como um todo.
No entanto, a partir de 2014, a Academia passou a gravar o nome do diretor na estatueta, permitindo que, além do país, o diretor também possa ficar com uma versão do prêmio.
Na categoria, o diretor com mais vitórias foi o italiano Federico Fellini, que dirigiu quatro filmes vencedores. Ele é empatado com o também italiano Vittorio De Sica, que recebeu o mesmo número de prêmios, mas durante o período em que eles eram distribuídos de forma especial/honorária, sendo inclusive o primeiro a receber essa honraria.
O Brasil foi indicado algumas vezes, sendo a primeira em 1962, com “O Pagador de Promessas”, que conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes no mesmo ano. Depois disso, o país só apareceu novamente na competição em 1996 com “O Quatrilho”, de Fábio Barreto.
Em 1998, “O Que é Isso Companheiro?” chegou a ser indicado, assim como “Central do Brasil” no ano seguinte, sendo esta a primeira vez que o Brasil chegou a ser indicado de forma consecutiva. O feito se repetiu apenas este ano, quando “O Agente Secreto” foi indicado na categoria, antecedido por “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, em 2025.
“Ainda Estou Aqui”, inclusive, realizou feitos históricos na competição sendo também indicado na categoria de Melhor Filme e conquistando a estatueta de Melhor Filme Internacional para o Brasil, algo inédito. Caso vença, “O Agente Secreto” trará a segunda estatueta para seu país de origem.
Além de “O Agente Secreto”, os indicados na categoria para o Oscar de 2026 foram:
- Valor Sentimental, de Joachim Trier
- Foi Apenas um Acidente, de Jafar Panahi
- Sirât, de Óliver Laxe
- A Única Saída, de Park Chan-wook
Oscar 2026: conheça os rivais de Wagner Moura na categoria de Melhor Ator
Uma das principais categorias do Oscar, a indicação de Wagner Moura em Melhor Ator representa um feito inédito, considerando que nenhum outro ator brasileiro havia sido indicado em todas as 97 edições anteriores do prêmio. Realizada de forma contínua desde 1929, a categoria é uma das mais importantes ao lado de Melhor Atriz e Melhor Filme.
No início, os atores podiam ser indicados por trabalhos realizados durante o período qualificativo, chegando a possuir três filmes como concorrentes.
Entretanto, por ser considerado um sistema confuso e difícil, a partir da cerimônia de 1937, a categoria ganhou o molde que utiliza até hoje, com cinco indicados anualmente e a indicação limitada a uma interpretação específica em um único filme.
Dentre os vencedores, Daniel Day-Lewis é o recordista com três prêmios. Adrien Brody foi o ator mais jovem a ser laureado, com apenas 29 anos quando protagonizou “O Pianista” em 2002. Já Anthony Hopkins foi o ator mais velho a receber o prêmio, aos 83 anos, por “Meu Pai”, em 2021. Spencer Tracy e Laurence Olivier são os atores recordistas em indicações, com nove cada.
Na edição de 2026, Wagner Moura disputa a categoria com:
- Timothée Chalamet em Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio em Uma Batalha Após a Outra
- Michal B. Jordan em Pecadores
- Ethan Hawke em Blue Moon
Oscar 2026: O Agente Secreto é indicado em Melhor Filme e Melhor Direção de Elenco
Uma das indicações que mais surpreendeu os brasileiros foi a de Melhor Filme, categoria em que "Ainda Estou Aqui" também foi indicado na edição passada. Junto a Valor Sentimental, "O Agente Secreto" é o único filme repetido dos indicados a Melhor Filme Internacional. A categoria é o prêmio máximo da noite, sendo raramente vencida por filmes não americanos.
Além dessa, a outra indicação "surpresa" foi a de Melhor Direção de Elenco (Casting), uma categoria que será apresentada pela primeira vez na edição de 2026 do Oscar.
O prêmio será entregue ao diretor de elenco do filme vencedor, homenageando a arte de seleção dos atores e a colaboração com o diretor do filme.
Em "O Agente Secreto", o responsável por selecionar o elenco do filme foi Gabriel Domingues, também responsável pelo elenco de séries como "Cidade de Deus: A Luta Não Para" e "Cangaço Novo", cuja segunda temporada estreia esse ano, com a presença de Alice Carvalho, destaque no longa de Kleber Mendonça Filho.