'O Agente Secreto' no Oscar 2026: entenda categorias em que foi indicado

Com quatro indicações ao Oscar, incluindo Melhor Ator para Wagner Moura, o filme de Kleber Mendonça Filho sintoniza Hollywood com um novo pedaço do Brasil / Crédito: Victor Jucá/Divulgação

Resumo O Agente Secreto foi indicado ao Oscar 2026 em quatro categorias.

Categoria de Melhor Filme Internacional foi vencida pelo Brasil em 2025 com "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

Quem permanece como recordista da categoria é o italiano Federico Fellini, diretor de quatro longas laureados com o prêmio.

Categoria de Melhor Ator tem indicação inédita, pois Wagner Moura é o primeiro ator brasileiro a conquistá-la, Superando o feito de “Ainda Estou Aqui” no Oscar, “O Agente Secreto” foi oficialmente indicado em quatro categorias da premiação: Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, Melhor Direção de Elenco e Melhor Filme. O feito posiciona o Brasil em lugar de destaque na competição e no cenário cinematográfico internacional.

O anúncio dos indicados foi feito na manhã desta quinta-feira, 22, por meio de uma transmissão online. Confira os concorrentes de todas as categorias aqui.

Oscar 2026: entenda a categoria de Melhor Filme Internacional Quando a primeira cerimônia do Oscar foi realizada em 1929, ainda não existia uma categoria específica para premiar filmes em língua estrangeira. Desse modo, filmes fora do eixo norte-americano concorriam diretamente na categoria de “Melhor Filme”, ainda que houvesse uma competição injusta na seleção dos indicados. Para remediar a situação, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas concedeu prêmios especiais e honorários para os melhores filmes em língua estrangeira lançados nos Estados Unidos entre 1948 e 1956. Foi apenas no Oscar de 1957 que o Oscar criou de fato uma categoria de Melhor Filme Estrangeiro, mantendo-a no circuito de categorias principais deste então.

Uma curiosidade é que, diferente dos outros prêmios, a estatueta de Melhor Filme Internacional não é concedida a um indivíduo específico. O prêmio é comumente aceito pelo diretor da obra vencedora, mas o prêmio é considerado do país que o inscreveu como um todo. No entanto, a partir de 2014, a Academia passou a gravar o nome do diretor na estatueta, permitindo que, além do país, o diretor também possa ficar com uma versão do prêmio. Cineasta italiano Federico Fellini completaria 100 anos em 2020 Crédito: divulgação