Filme de Karim Aïnouz é selecionado para Festival de Berlim

Estrelado por Elle Fanning, filme "Rosebush Pruning", do cineasta cearense Karim Aïnouz, foi selecionado para a 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim / Crédito: Felix Dickinson/Divulgação

Estrelado por nomes como Jamie Bell, Riley Keough, Callum Turner, Pamela Anderson e Elle Fanning, o filme “Rosebush Pruning”, do diretor cearense Karim Aïnouz, foi selecionado para a competição da 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim. A exibição marca a estreia mundial da produção mais recente longa-metragem de Karim Aïnouz. O último filme do cineasta cearense a competir no evento foi “Praia do Futuro”, em 2014. A obra é protagonizada por Wagner Moura.

Marcado para ocorrer entre 12 e 22 de fevereiro, o Festival de Berlim é considerado um dos mais importantes eventos de cinema do mundo.

Outros cearenses no Festival de Berlim Os cearenses Allan Deberton ("Feito Pipa") e Janaína Marques ("Fiz Um Foguete Imaginando Que Você Vinha") também tiveram obras selecionadas para o Berlinale, como também é nomeado o evento. O primeiro longa integra a mostra competitiva Generation, dedicada a filmes com temáticas e protagonistas infantojuvenis. O filme de Janaína Marques é exibido na seção Forum.



“É uma honra poder estrear novamente aqui. Além de ser realizado na cidade onde vivo, é um festival que aposta em cinema de inovação e de invenção”, afirmou Karim Aïnouz em comunicado à imprensa. "Rosebush Pruning": sátira sobre contradições da família tradicional Com elenco formado também por Elena Anaya, Tracy Letts e Lukas Cage, “Rosebush Pruning” é uma sátira contemporânea sobre as contradições da família tradicional. O filme é ambientado em uma mansão na Catalunha, região no nordeste da Espanha. A obra apresenta uma família americana privilegiada e excêntrica, envolta em conflitos absurdos. Os irmãos Jack, Ed, Anna e Robert vivem isolados do mundo, usufruindo da fortuna que herdaram.