Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filme de Karim Aïnouz é selecionado para Festival de Berlim

Filme de Karim Aïnouz é selecionado para Festival de Berlim

Estrelado por Elle Fanning, novo filme do diretor cearense Karim Aïnouz foi selecionado para a 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim
Autor Miguel Araujo
Autor
Miguel Araujo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Estrelado por nomes como Jamie Bell, Riley Keough, Callum Turner, Pamela Anderson e Elle Fanning, o filme “Rosebush Pruning”, do diretor cearense Karim Aïnouz, foi selecionado para a competição da 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim.

A exibição marca a estreia mundial da produção mais recente longa-metragem de Karim Aïnouz. O último filme do cineasta cearense a competir no evento foi “Praia do Futuro”, em 2014. A obra é protagonizada por Wagner Moura.

Marcado para ocorrer entre 12 e 22 de fevereiro, o Festival de Berlim é considerado um dos mais importantes eventos de cinema do mundo.

Leia também | 'Algo que nunca fiz até agora', diz Karim Aïnouz sobre 'Rosebush Pruning'

Outros cearenses no Festival de Berlim

Os cearenses Allan Deberton (“Feito Pipa”) e Janaína Marques (“Fiz Um Foguete Imaginando Que Você Vinha”) também tiveram obras selecionadas para o Berlinale, como também é nomeado o evento.

O primeiro longa integra a mostra competitiva Generation, dedicada a filmes com temáticas e protagonistas infantojuvenis. O filme de Janaína Marques é exibido na seção Forum.

“É uma honra poder estrear novamente aqui. Além de ser realizado na cidade onde vivo, é um festival que aposta em cinema de inovação e de invenção”, afirmou Karim Aïnouz em comunicado à imprensa.

"Rosebush Pruning": sátira sobre contradições da família tradicional

Com elenco formado também por Elena Anaya, Tracy Letts e Lukas Cage, “Rosebush Pruning” é uma sátira contemporânea sobre as contradições da família tradicional. O filme é ambientado em uma mansão na Catalunha, região no nordeste da Espanha.

A obra apresenta uma família americana privilegiada e excêntrica, envolta em conflitos absurdos. Os irmãos Jack, Ed, Anna e Robert vivem isolados do mundo, usufruindo da fortuna que herdaram.

Enquanto isso, ignoram as demandas do pai cego e buscam amor e acolhimento uns nos outros, vivendo às voltas com as mais recentes roupas de grife.

Quando Jack, o irmão mais velho e eixo central da família, anuncia que vai abandonar o pai e os irmãos para morar com a namorada Martha, os laços de sangue implodem.

Ed começa a descobrir a verdade por trás da misteriosa morte da mãe. Mentiras começam a vir à tona, a família passa a se desintegrar brutalmente e os irmãos entram uma espiral de violência.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar