Oscar 2026: Wagner Moura faz história ao ser o primeiro brasileiro indicado a Melhor Ator

AFP O baiano já ganhou o Globo de Ouro 2026 de melhor ator de drama O ator Wagner Moura fez história novamente neste quinta-feira (22/1), ao se tornar o primeiro brasileiro indicado a Melhor Ator no Oscar 2026, por seu papel no filme O Agente Secreto. O baiano já ganhou o Globo de Ouro de melhor ator de drama pelo mesmo papel.

No Oscar, ele irá competir pela estatueta com Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Michael B. Jordan (Pecadores) e Ethan Hawke (Sonhos de Trem).

A cerimônia do Oscar será realizada em 15 de março, às 20h. Acompanhe a cobertura ao vivo da BBC News Brasil da cerimônia de indicações ao Oscar 2026 O Agente Secreto está indicado ainda em outras três categorias: Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Filme (geral). Esta é a segunda vez que o Brasil é indicado na categoria Melhor Filme (geral) — a primeira foi no Oscar 2025, com Ainda Estou Aqui.

E com as quatro indicações, O Agente Secreto iguala o número de categorias em que concorreu Cidade de Deus no Oscar 2004. Em 2025 e 1999, as atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro foram indicadas para Melhor Atriz, respectivamente por Ainda Estou Aqui e Central do Brasil, mas não levaram a estatueta para casa naqueles anos. No Globo de Ouro 2026, foi a primeira vez que um brasileiro concorreu na categoria melhor ator de drama e já na estreia saiu-se vitorioso.

"É um filme sobre memória, a falta dela e um trauma geracional. Eu acho que se um trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para quem está seguindo seus valores em momentos difíceis", disse Wagner Moura, em seu discurso de vitória. "E para todo mundo no Brasil que está assistindo isso agora, viva o Brasil e a cultura brasileira", completou em português. Rich Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images 'Viva o Brasil e a cultura brasileira', disse Wagner ao ganhar o Globo de Ouro 2026 O filme de Kléber Mendonça Filho marca o retorno de Wagner Moura ao cinema brasileiro após 11 anos envolvido com produções internacionais.