Festival de Cinema Gramado celebra artistas nordestinos

23/08/2025 - 53º Festival de Cinema de Gramado - Gero Camilo, de "Papagaios" recebe o prêmio de Melhor Ator, entregue pelo ator Marcos Breda | Foto oficial: Cleiton Thiele/Ag.Pressphoto / Crédito: CLEITON THIELE/DIVULGAÇÃO/FESTIVAL DE GRAMADO

“Eu não sou melhor”, disse Gero Camilo ao subir no palco do 53º Festival de Cinema de Gramado para agradecer seu Kikito de Melhor Ator, vencido pelo papel no longa "Papagaios", de Douglas Soares. No tom da sua voz, longe da soberba e do orgulho, existia carinho e sinceridade: “Ninguém é melhor que ninguém. Eu sou um destaque, de um festival que representa uma narrativa política, de um momento que estamos vivendo e que é efervescente para o cinema brasileiro. Então vamos parar de falar ‘Melhor’? Obrigado pelo destaque e pelo meu trabalho!”.

Quando desceu do palco, talvez ele tenha se lembrado da pergunta que seu próprio personagem faz no filme quando tenta explicar para o entrevistador por que ele faz o que faz: "Você vai ser lembrado pelo quê?". 23/08/2025 - 53º Festival de Cinema de Gramado - Gero Camilo, de "Papagaios" recebe o prêmio de Melhor Ator, entregue pelo ator Marcos Breda | Foto oficial: Cleiton Thiele/Ag.Pressphoto Crédito: CLEITON THIELE/DIVULGAÇÃO/FESTIVAL DE GRAMADO Na trama escrita por Douglas Soares e Humberto Carrão, ele interpreta um "papagaio de pirata", Tunico, que tem dedicado toda a sua vida a aparecer nos ombros de repórteres de rua no Rio de Janeiro para ficar famoso e "ser lembrado".

Até o fim da cerimônia de premiação em Gramado, os próprios apresentadores começaram a desviar do prefixo de "Melhor" atribuído a cada um dos troféus seguintes. Virou assunto. Aos 54 anos, presente também no teatro, na música e na literatura, Gero já sabe que seu trabalho será lembrado para sempre. Mas apesar de papéis memoráveis no cinema e na televisão, talvez nenhum deles tenha tido tanto "destaque" quanto esse senhor tragicômico que ele interpreta em 'Papagaios'. Então, esse Kikito tem um sabor especial que estava premeditado, desenhado, esperando acontecer. O filme venceu ainda Melhor Direção de Arte, Melhor Desenho de Som e o elétrico Melhor Filme pelo Júri Popular.

Gramado: "A Natureza das Coisas Invisíveis" Outra forte emoção tomou o palco com a vitória da alagoana Aline Marta Maia como Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel em “A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo. Aos 63 anos, a atriz vem vivendo um momento de forte reconhecimento da carreira: no Festival do Rio venceu o Troféu Redentor por dois anos consecutivos, por seus papéis em "Carvão" (2022) e "Pedágio" (2023). Na trama do longa brasiliense, ela interpreta uma senhora com Alzheimer num momento derradeiro da vida. Aline vibrou a audiência de Gramado não só nas cenas mais difíceis e ásperas, mas principalmente quando ela se veste de carinho. Contracenando com Camila Márdila, ela acalenta sua bisneta sem saber quem ela é. Sutil e silenciosa, a cena arrancou lágrimas e suspiros que aquela plateia muito dificilmente será capaz de esquecer. O drama venceu ainda Melhor Trilha Musical e o Prêmio Especial do Júri.