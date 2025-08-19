Gramado: Malu Galli domina fábula gótica de Miguel Falabella

18/08/2025 - 53º Festival de Cinema de Gramado - Calçada da fama com a atriz Malu Galli | Foto oficial: Edison Vara/Ag.Pressphoto / Crédito: Edison Vara/DIVULGAÇÃO/FESTIVAL DE GRAMADO

Quando o elenco de ‘Querido Mundo’ entrou no tapete vermelho, o furor se instalou entre imprensa e público porque a equipe do filme é formada por estrelas da televisão: Eduardo Moscovis, Danielle Winits e Malu Galli (atualmente na televisão como a Tia Celina da novela "Vale Tudo") e Miguel Falabella, diretor do filme. Netflix, HBO Max e Disney+: veja lançamentos da semana no streaming

Mais conhecido pelo grande público por seus trabalhos de televisão, Falabella não mediu palavras para catalogar a irreverência de sua nova estreia de cinema: "É um filme louco, bizarro, uma comédia gótica. É completamente diferente de tudo o que eu já fiz. Acho muito bom, à essa altura da vida, eu poder experimentar", contou em entrevista ao O POVO. Na trama, Malu Galli interpreta Elsa, uma mulher aprisionada a um marido violento (Marcello Novaes) e vê sua vida virada de cabeça para baixo quando ele os obriga a saírem do sítio no interior para viverem num prédio inacabado no Rio de Janeiro. 18/08/2025 - 53º Festival de Cinema de Gramado - Equipe do Longa-metragem brasileiro "Querido Mundo" | Foto oficial: Cleiton Thiele/Ag.Pressphoto Crédito: Cleiton Thiele/DIVULGAÇÃO/FESTIVAL DE GRAMADO Lá ela acaba encontrando Oswaldo (Eduardo Moscovis), um homem que também está tentando se acostumar com a própria falência.

Adaptado de uma peça homônima de Falabella e Maria Carmen Barbosa, o roteiro respeita essa origem teatral ao dar valor aos grandes diálogos num mesmo cenário - especialmente os que Galli e Moscovis contracenam em meio às ruínas. Malu Galli e Eduardo Moscovis Em plena noite de Ano Novo, dois perdidos procuram um rumo em conjunto enquanto conversam sobre vida e morte, ainda sem fazer ideia se aquelas colunas resistirão em pé até o amanhecer. Então, resta dividir um vinho e imaginar o futuro. Também com tom novelesco, o texto procura dar valor ao destino de uma paixão improvável. Na sua camada mais exposta, essa equação acaba dando ao filme um tom inevitavelmente piegas, exagerado e enfadonho.

Também com tom novelesco, o texto procura dar valor ao destino de uma paixão improvável. Na sua camada mais exposta, essa equação acaba dando ao filme um tom inevitavelmente piegas, exagerado e enfadonho. Por isso é possível compreender a recepção mista que o filme vem recebendo da imprensa, especialmente porque o conflito parece engessado e bastante premeditado. Apesar disso, a presença de Galli domina todas as mutações da obra. Quando o filme está sendo sério, sarcástico ou cafona, ela se encaixa imediatamente e mantém a atenção da plateia diante de uma história que cativa mesmo escolhendo não ter tanta profundidade.