Gramado: Malu Galli domina fábula gótica de Miguel Falabella

Gramado: Malu Galli domina fábula gótica de Miguel FalabellaEstrelado por Eduardo Moscovis, Malu Galli e Marcelo Novaes, ‘Querido Mundo’ estreou sob aplausos e recepção mista no 53º Festival de Gramado
Quando o elenco de ‘Querido Mundo’ entrou no tapete vermelho, o furor se instalou entre imprensa e público porque a equipe do filme é formada por estrelas da televisão: Eduardo Moscovis, Danielle Winits e Malu Galli (atualmente na televisão como a Tia Celina da novela "Vale Tudo") e Miguel Falabella, diretor do filme.
Mais conhecido pelo grande público por seus trabalhos de televisão, Falabella não mediu palavras para catalogar a irreverência de sua nova estreia de cinema: “É um filme louco, bizarro, uma comédia gótica. É completamente diferente de tudo o que eu já fiz. Acho muito bom, à essa altura da vida, eu poder experimentar”, contou em entrevista ao O POVO.
Na trama, Malu Galli interpreta Elsa, uma mulher aprisionada a um marido violento (Marcello Novaes) e vê sua vida virada de cabeça para baixo quando ele os obriga a saírem do sítio no interior para viverem num prédio inacabado no Rio de Janeiro.
Lá ela acaba encontrando Oswaldo (Eduardo Moscovis), um homem que também está tentando se acostumar com a própria falência.
Adaptado de uma peça homônima de Falabella e Maria Carmen Barbosa, o roteiro respeita essa origem teatral ao dar valor aos grandes diálogos num mesmo cenário - especialmente os que Galli e Moscovis contracenam em meio às ruínas.
Malu Galli e Eduardo Moscovis
Em plena noite de Ano Novo, dois perdidos procuram um rumo em conjunto enquanto conversam sobre vida e morte, ainda sem fazer ideia se aquelas colunas resistirão em pé até o amanhecer. Então, resta dividir um vinho e imaginar o futuro.
Também com tom novelesco, o texto procura dar valor ao destino de uma paixão improvável. Na sua camada mais exposta, essa equação acaba dando ao filme um tom inevitavelmente piegas, exagerado e enfadonho.
Por isso é possível compreender a recepção mista que o filme vem recebendo da imprensa, especialmente porque o conflito parece engessado e bastante premeditado.
Apesar disso, a presença de Galli domina todas as mutações da obra. Quando o filme está sendo sério, sarcástico ou cafona, ela se encaixa imediatamente e mantém a atenção da plateia diante de uma história que cativa mesmo escolhendo não ter tanta profundidade.
Gramado: a estreia de 'Querido Mundo'
O que tenta dar densidade é a fotografia, quase que completamente em preto&branco, que valoriza as sombras como num romance gótico preenchido de segredos.
Iluminado por fracos feixes de luz, aquele escuro prédio aos pedaços acaba se transformando num castelo medieval, como se tivesse saído diretamente das vanguardas expressionistas do cinema europeu. Não é nada tão grave assim, mas a simulação convence como proposta de imersão no que sua dramaturgia tem de mais enigmática.
A cobertura do 53º Festival de Cinema de Gramado no O POVO segue até o dia 23 de agosto, quando serão anunciados os filmes vencedores.