Alzheimer: tudo sobre o 1º medicamento aprovado para tratamento no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o primeiro medicamento do Brasil para tratar casos de Alzheimer nesta terça-feira, 22. O donanemabe (vendido com o nome comercial Kisunla) é indicado para tratar casos com comprometimento cognitivo leve ou demência leve associado à doença.

O medicamento é um tratamento que serve para retardar a doença em estágios iniciais. Isso porque a doença de Alzheimer não tem cura, e afeta os pacientes de maneira progressiva.