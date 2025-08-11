Pré-estreia de ‘O último Azul’ tem debates com diretor; veja datas

Com Rodrigo Santoro e Denise Weinberg, "O Último Azul" terá exibição em 27 de agosto em Fortaleza / Crédito: Guillermo Garza/Desvia/Divulgação

O novo filme de Rodrigo Santo, “O Último Azul”, ganhou data de pré-estreia em várias cidades do Brasil. Dirigido por Gabriel Mascaro, o longa-metragem venceu o Grande Prêmio do Júri, o Urso de Prata, no Festival de Berlim 2025. Com exibições marcadas para ocorrer entre os dias 19 e 31 deste mês, a produção terá pré-estreia em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Manacapuru e Manaus (AM), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Curtiba (PR) e Belo Horizonte (MG).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia também | Dois filmes cearenses entram em mostra de cinema de Minas Gerais Em todas as cidades, após a exibição, haverá uma sessão de debate com o diretor da obra. Gabriel Mascaro traz no currículo os filmes "Ventos de Agosto" (2014), "Boi Neon" (2015) e "Divino Amor" (2019). Ambientado em uma Amazônia distópica, “O Último Azul” acompanha Tereza (Denise Weinberg), de 77 anos, que se recusa a se mudar para as colônias de idosos construídas pelo governo. Ela, então, parte em uma aventura em um barco que muda sua vida. Confira as datas da pré-estreia de “O Último Azul” nos cinemas brasileiros: 19 de agosto - São Paulo (SP)



21 de agosto - Rio de Janeiro (RJ)



22, 23 e 24 de agosto - Recife (PE)



25 de agosto - Manacapuru (AM)



26 de agosto - Manaus (AM)



27 de agosto - Fortaleza (CE)



28 de agosto - Salvador (BA)



30 de agosto - Curitiba (PR)



31 de agosto - Belo Horizonte (MG) Além do Grande Prêmio do Júri, filme brasileiro conquistou prêmios paralelos no Festival de Berlim 2025 Na cerimônia anterior ao evento principal da 75ª edição do Festival de Cinema de Berlim, “O Último Azul” recebeu o Prêmio do Júri Ecumênico, concedido à direção pela abordagem de questões sociais e humanas, e Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost, dado pelos leitores do jornal alemão Berliner Morgenpost.