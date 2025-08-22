Gramado: Bella Campos e Xamã montam engrenagem em ação policial

21/08/2025 - 53º Festival de Cinema de Gramado - Longa-metragem brasileiro "Cinco Tipos de Medo", de Bruno Bini - Atriz Bella Campos | Foto oficial: Cleiton Thiele/Ag.Pressphoto / Crédito: CLEITON THIELE/DIVULGAÇÃO/FESTIVAL DE GRAMADO

Quando pensamos nos filmes de ação realizados no Brasil, especialmente os coproduzidos com canais de televisão ou streaming, quase sempre vamos parar em tramas policiais com dramas reciclados de classe e poder com forças “oficiais” que duelam com a criminalidade em bairros periféricos - por isso mesmo, quase sempre têm grande dificuldade de ultrapassar a superfície. Não é diferente com “Cinco Tipos de Medo”, dirigido por Bruno Bini. LEIA TAMBÉM | Netflix, HBO Max e Disney+: veja lançamentos da semana no streaming

Embora seja o primeiro filme do Mato Grosso a concorrer na principal mostra do Festival de Gramado, não há nada em forma ou texto que o distancie do que é produzido no eixo Rio-São Paulo. Na trama, histórias se cruzam à margem: Marlene (Bella Campos) se vê refém do namorado Sapinho (Xamã) quando se relaciona com um jovem de um bairro distante (João Vitor Silva). Nessa teia, Sapinho é perseguido pela policial Luciana (Bárbara Colen) que busca vingar a morte do seu filho. A direção entende a confusão que conecta esses conflitos e opta por contar em pedaços, como se fossem pontos de vista que se cruzam para montar um quebra-cabeça aos poucos. Apesar de causar curiosidade pela forma como as coisas vão se revelando, o saldo final ainda é muito indigesto pela constante sensação de reciclagem e pelo descaso com a repetição dos estereótipos de personagens negros e da população pobre.