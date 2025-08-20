Gramado celebra os 40 anos de carreira de Marcélia Cartaxo

De volta ao Festival de Gramado seis anos após o sucesso de "Pacarrete", atriz paraibana Marcélia Cartaxo recebeu o Troféu Oscarito

“Eu tive que fazer escolhas. Ou eu ficava na minha cidade, ou eu ia abraçar meu sonho”, começou Marcélia Cartaxo, emocionada, no palco do 53º Festival de Cinema de Gramado . Nesta terça-feira, 19, a atriz paraibana recebeu o Troféu Oscarito em homenagem aos seus 40 anos de carreira.

Em 1985, ela estreou como Macabéa no clássico “A Hora da Estrela”, filme de Suzana Amaral adaptado da obra homônima de Clarice Lispector. Naquele ano, tornou-se a primeira brasileira a vencer o Leão de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim, celebração que lhe deu uma longa carreira que segue muito ativa.

No palco, ela relembrou o início da carreira quando foi descoberta por Suzana enquanto estava em São Paulo numa peça de teatro. “Tive muita briga dentro da minha casa para que minha mãe me deixasse ir. Eu fiz tudo para que minha cidade ajudasse a minha mãe a acreditar no meu sonho”, comentou sobre a tensão quando recebeu o convite para fazer seu primeiro filme.

“Queria compartilhar essa vitória com minha grande diretora Suzana Amaral. Foi ela que acreditou em mim”, concluiu, para os aplausos da plateia.

Ao fim do discurso, sua felicidade radiante alcançou a emoção de quem estava presente ali, incluindo Isabel Fillardis, atriz que a entregou a honraria. “Que eu tenha mais 40 anos para viver outros personagens e poder dar alegria a outras pessoas. Viva meus diretores queridos que me prepararam a vida inteira para estar aqui”, concluiu ao erguer o troféu.