Gramado: Gero Camilo provoca riso e choque com comédia policial

17/08/2025 - 53º Festival de Cinema de Gramado - Mostra competitiva de Longas-metragens brasileiros Sessão 2 - Equipe do longa-metragem brasileiro "Papagaio" - Ator Gero Camilo | Foto oficial: Cleiton Thiele/Ag.Pressphoto / Crédito: Cleiton Thiele/DIVULGAÇÃO/FESTIVAL DE GRAMADO

"Você vai ser lembrado pelo quê?", diz Tunico quando é perguntado o motivo de fazer o que faz. Dirigido por Douglas Soares, co-escrito com Humberto Carrão ("Vale Tudo"), o filme "Papagaios" se inspira no fenômeno comum da televisão brasileira dos "papagaios de pirata", pessoas que ficam atrás dos repórteres durante as filmagens, com o único e honrado objetivo de serem vistas.

Tunico faz isso há muito tempo, conciliando com seu trabalho de corretor de imóveis, por dentro de todos os crimes, aniversários e funerais da cidade.

Homenageado ano passado no Cine Ceará, Gero Camilo demonstra sua ampla habilidade com um personagem desafiador. Apesar da sua camada mais cômica, de um homem caricato que leva muito à sério uma atividade tão fútil, há também um lado trágico e melancólico. Sua solidão é suspensa quando conhece Beto, personagem também à margem urbana que é interpretado por Ruan Aguiar, ator em ascensão na televisão. Douglas faz uma escolha envolvente ao dar o pontapé nessa história com comédia e ironia. Quando entra ao vivo atrás de uma repórter, Tunico liga para um amigo para saber se ele está mesmo enquadrado na TV - então precisa dar uns passos à direita para seu rosto ficar o mais visível possível. No Palácio dos Festivais, a plateia respondia rindo. Ator cearense Gero Camilo protagoniza "Papagaios" A dramaturgia ganha uma densidade estranha quando Tunico e Beto começam um confronto velado. Sob a voz de Nelson Gonçalves na canção "Naquela Mesa", os dois "dançam" na frente de um espelho alternando posições como num balé ameaçador.

Ao fim da cena, quem domina quem? Inexperiente com longas, Ruan Aguiar tem uma presença tímida e bastante silenciosa, mas que constrói seu mistério - se Tunico quer aparecer e ser lembrado, Beto quer o quê? Aos poucos, Douglas vai transformando esse duelo numa espécie de thriller policial, especialmente quando a relação paternal entre os dois vira uma caça. Ao mesmo tempo, essa equação também expõe certa fragilidade porque o suspense se constrói sem rota de fuga, muito direto e com pouca subjetividade. O desfecho tenta dar valor à uma ambiguidade que nunca existiu, de fato. "Papagaios" e o Festival de Gramado De toda forma, o filme ganha por ser tão devoto à própria irreverência. No palco, Gero não hesitou em declará-lo como o set “mais divertido” da carreira. Na coletiva de imprensa que aconteceu no dia seguinte, ele expandiu essa sensação ao declarar que estava pronto para se aposentar do cinema até conhecer Ruan, que o tocou pela “juventude e empolgação” de um jovem ator.