Gramado: Denise Fraga e elenco infantil encaram o tabu da morte

53º Festival de Cinema de Gramado - Calçada da Fama com a atriz Denise Fraga / Crédito: Edison Vara/Ag. Pressphoto

Quando os mortos aparecem para falar nos filmes, já sabemos que terão uma grande resposta sobre o que acontece do outro lado. Em “Sonhar com Leões”, estrelado por Denise Fraga, eles tentam comparar com algo que está vivo: “É como se uma pessoa estivesse atrás de você, sussurrando muito baixo”, diz um cadáver para Amadeu, jovem funerário que não aguenta mais estar vivo. Exibido nesta quarta-feira, 20, o filme colocou a plateia do Festival de Cinema de Gramado para rir de cenas mórbidas. Denise interpreta Gilda, uma mulher acometida por um câncer incurável que decidiu encerrar a própria vida para não sofrer ao fim.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA TAMBÉM | Gramado celebra os 40 anos de carreira de Marcélia Cartaxo Ao tentar cometer suicídio diversas vezes, porém, ela acaba sofrendo mais e mais. O diretor português Paolo Marinou-Blanco toma decisões estéticas estranhas porque filma essa violência de forma muito gráfica e direta, fato que vai na contramão de direções públicas à respeito do assunto. Para dar uma camada irônica impermeável ao drama, Denise constantemente quebra a quarta parede para conversar com o público e questioná-lo sobre pudor, moral e tolerância. Ao apresentar o filme no palco, a atriz reforçou que o debate principal da obra é o “direito à morte”, refletindo sobre como a eutanásia ainda não é um debate sério no Brasil, apesar de já ser encarado no continente europeu.

'Sonhar com Leões' e 'Natureza das Coisas Invisíveis' direcionam atenção para a morte Na trama, Gilda não tem dinheiro para contratar esse serviço internacional, então lhe sobra pagar um workshop para saber “como morrer sem dor”. As aulas assumem um caráter totalmente sarcástico que acaba se excedendo sobre o tom insistente de cinismo e pode afastar ainda mais quem já desconfia do seu ponto de vista “cru” sobre a importância da morte. 53º Festival de Cinema de Gramado - Equipe do longa-metragem brasileiro "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo Crédito: Cleiton Thiele/Ag. Pressphoto

De toda forma, a presença divertida de Denise segura a trama inteira, especialmente com o desfecho honesto. “Sonhar com Leões” chegará aos cinemas no dia 11 de setembro. RELACIONADO | Gramado: Gero Camilo provoca riso e choque com comédia policial Em “Natureza das Coisas Invisíveis”, filme de estreia da brasiliense Rafaela Camelo, a morte também é algo suportável. Na história, Glória e Sofia se conhecem num hospital após suas mães terem os destinos cruzados.