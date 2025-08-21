Gramado: Denise Fraga e elenco infantil encaram o tabu da morte

Gramado: Denise Fraga e elenco infantil encaram o tabu da morteEm competição no 53º Festival de Gramado, "Natureza das Coisas Invisíveis" (DF) e "Sonhar com Leões" (SP) enxergam o medo da morte de formas opostas
Quando os mortos aparecem para falar nos filmes, já sabemos que terão uma grande resposta sobre o que acontece do outro lado. Em “Sonhar com Leões”, estrelado por Denise Fraga, eles tentam comparar com algo que está vivo: “É como se uma pessoa estivesse atrás de você, sussurrando muito baixo”, diz um cadáver para Amadeu, jovem funerário que não aguenta mais estar vivo.
Exibido nesta quarta-feira, 20, o filme colocou a plateia do Festival de Cinema de Gramado para rir de cenas mórbidas. Denise interpreta Gilda, uma mulher acometida por um câncer incurável que decidiu encerrar a própria vida para não sofrer ao fim.
Ao tentar cometer suicídio diversas vezes, porém, ela acaba sofrendo mais e mais. O diretor português Paolo Marinou-Blanco toma decisões estéticas estranhas porque filma essa violência de forma muito gráfica e direta, fato que vai na contramão de direções públicas à respeito do assunto.
Para dar uma camada irônica impermeável ao drama, Denise constantemente quebra a quarta parede para conversar com o público e questioná-lo sobre pudor, moral e tolerância.
Ao apresentar o filme no palco, a atriz reforçou que o debate principal da obra é o “direito à morte”, refletindo sobre como a eutanásia ainda não é um debate sério no Brasil, apesar de já ser encarado no continente europeu.
'Sonhar com Leões' e 'Natureza das Coisas Invisíveis' direcionam atenção para a morte
Na trama, Gilda não tem dinheiro para contratar esse serviço internacional, então lhe sobra pagar um workshop para saber “como morrer sem dor”.
As aulas assumem um caráter totalmente sarcástico que acaba se excedendo sobre o tom insistente de cinismo e pode afastar ainda mais quem já desconfia do seu ponto de vista “cru” sobre a importância da morte.
De toda forma, a presença divertida de Denise segura a trama inteira, especialmente com o desfecho honesto. “Sonhar com Leões” chegará aos cinemas no dia 11 de setembro.
Em “Natureza das Coisas Invisíveis”, filme de estreia da brasiliense Rafaela Camelo, a morte também é algo suportável. Na história, Glória e Sofia se conhecem num hospital após suas mães terem os destinos cruzados.
Convivendo com a mãe enfermeira, Glória se acostumou a conviver com pacientes terminais, mas sem encarar a aflição desse significado. Quando perde um grande amigo que estava internado, porém, ela se vê diante de uma tristeza inesperada: “Não é pra você pensar nisso não, você é uma criança”, pondera sua mãe.
A grande beleza do filme é como o elenco infantil sustenta temas espinhosos ainda tratados como tabu, especialmente quando Sofia (interpretada por Serena) surge, uma garota que viveu de perto uma morte muito pessoal.
O drama ganha uma camada tocante quando dá a essa dupla o domínio total das discussões difíceis, sutileza que é acentuada pela trilha sonora e fotografia às vezes contemplativa.
O filme chegará aos cinemas no dia 27 de novembro na programação da Sessão Vitrine.