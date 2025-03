Dia Mundial do Teatro: conheça equipamentos culturais em Fortaleza

Comemorado no dia 27 de março, o Dia Mundial do Teatro é a época ideal para celebrar essa forma artística que ultrapassa nações e gerações.

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura é um dos principais polos culturais de Fortaleza e conta com um teatro inaugurado em 1999. O espaço é conhecido por recepcionar eventos de dramaturgia e conferências que discutem ideias relacionadas às políticas sociais e do Estado.

Construído em 1915 pelo padre alemão Guilherme Wassen, o Teatro São José tinha como propósito acolher aqueles que não tinham acesso ao Theatro José de Alencar (TJA), casa nobre das apresentações na capital cearense. Localizado no Centro, o "São José" já recepcionou visitantes ilustres como o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Sua estrutura interna é feita de madeira e conta com filigranas que ornamentam os camarotes.

Funcionamento: de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 16 horas; sábado, das 11h às 15h30min; domingo, das 13h30min às 15h30min



de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 16 horas; sábado, das 11h às 15h30min; domingo, das 13h30min às 15h30min Onde: rua Liberato Barroso, 525 - Centro



rua Liberato Barroso, 525 - Centro Mais informações: no Instagram @tja.theatrojosedealencar

Teatro RioMar Fortaleza

O Teatro RioMar Fortaleza iniciou suas atividades em dezembro de 2014 e conta com capacidade superior a 900 pessoas. Encontra-se localizado dentro do shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, e recebe, além de peças teatrais, eventos sociais e corporativos. No espaço já se passaram inúmeras atrações, como: Tom Cavalcante, João Bosco, Stomp, Camisa de Vênus, "Piaf! O Show" e "God Save the Queen."

Funcionamento: de terça-feira a sábado, das 14h às 20 horas



de terça-feira a sábado, das 14h às 20 horas Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu



rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu Mais informações: no Instagram @teatroriomarfortaleza ou no site teatroriomarfortaleza.com.br

Theatro Via Sul Fortaleza

Localizado no 3° andar do Shopping Via Sul, no bairro Seis Bocas, o teatro conta com capacidade para 732 pessoas e um café em seu anexo que funciona diariamente. Aberto desde 2008, já contou com apresentações de Wanderléa, Tânia Alves, Eduardo Sterblitch, Edmilson Filho, entre outros artistas locais e de relevância nacional.

Funcionamento: de segunda-feira a domingo das 12h às 18 horas



de segunda-feira a domingo das 12h às 18 horas Onde: avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas



avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas Mais informações: no Instagram @theatroviasulfortaleza e site theatroviasulfortaleza.com.br

Teatro Celina Queiroz

O Teatro Celina Queiroz conta com o apoio da Fundação Edson Queiroz, que investe nas montagens dos espetáculos. Está localizado dentro do campus da Universidade de Fortaleza (Unifor). Com capacidade para mais de 300 pessoas, recebe eventos desde 2003 e, por lá, já passaram diversos espetáculos locais e nacionais como “A Senhora Macbeth”, de Marília Gabriela, “Callas” e “Raimunda, Raimunda”.