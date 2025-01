Oscar 2025: Quais as chances de 'Ainda Estou Aqui' ser premiado?

Com o anúncio das três indicações do filme "Ainda Estou Aqui" no Oscar de 2025 e da euforia que tomou conta do País, saiba o que se pode esperar da premiação

Uma coisa era certa, “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, estava com uma das indicações de melhor filme internacional garantida. Mas também havia uma possibilidade, que aumentou bastante depois da surpreendente vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro de melhor atriz de drama, no começo de janeiro.

O cinema brasileiro viveu um dia histórico com os anúncio dos indicados para a 97ª cerimônia de entrega dos prêmios do Oscar . Essa é a maior consagração da indústria de cinema do mundo , que será entregue em 2 de março, em Los Angeles, em pleno domingo do Carnaval.

Com as três indicações ao Oscar, o Brasil viveu uma espécie de final de Copa do Mundo antecipada, com euforia, explosão de comentários nas redes sociais do feito das indicações, memes, entrevistas com Fernanda Torres, Walter Salles, na imprensa, e todo tipo de comemorações do povo brasileiro.

Foi o assunto mais falando no Brasil, mais do que a tragédia do que será o governo de Donald Trump na sua volta à Casa Branca, e/ou os caminhos e descaminhos da nossa Economia e das tragédias das chuvas que acometem as cidades no começo do ano.

Temos alguma chance em uma das três categorias?

Essa é a pergunta de “um milhão” e de respostas pouco satisfatórias a não ser especulações e conjecturas. O que farei aqui nos próximos parágrafos, analisando os nossos principais concorrentes em cada uma das três categorias e das reais chances. Se é que podemos falar em reais, já que no balanço das horas até lá tudo pode mudar.

O Oscar de Melhor Atriz vai para (The Oscar goes to you)…

Fernanda Torres chega bem forte como uma das cinco candidatas ao Oscar de melhor atriz, juntamente com Demi Moore, por “A Substância”, a grande rival e até o momento a provável vencedora do prêmio na categoria, seguida por Karla Sofía Gascón, por “Emilia Pérez”, a primeira trans indicada na categoria, Mikey Madison, por “Anora”, sensação da crítica, e Cynthia Erivo, por “Wicked”, uma atriz que merece sempre atenção, mas que sairá de mãos abanando, assim com Mikey e Gascón.