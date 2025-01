Marvel Studios considera Cynthia Erivo para viver Tempestade no novo filme dos X-Men, diz insider

Cynthia Erivo é Elphaba em WICKED, dirigido por Jon M. Chu / Crédito: Divulgação/Universal Pictures

Rumores recentes indicam que o Marvel Studios estaria interessado em escalar Cynthia Erivo, conhecida por sua atuação como Elphaba no filme Wicked, para interpretar Tempestade em sua próxima produção envolvendo os X-Men. A informação foi divulgada pelo jornalista Jeff Sneider, que afirmou que a atriz é uma das principais candidatas ao papel. Sneider também mencionou que outro ator renomado estaria sendo cogitado para integrar o elenco principal, embora detalhes sobre o possível personagem ainda não tenham sido revelados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Durante a cerimônia do National Board of Review, Erivo expressou sua empolgação com a possibilidade de interpretar a icônica heroína mutante. "Ainda não exploramos todo o potencial dela, a grandiosidade e a complexidade que ela carrega", comentou a atriz no evento. "Acredito que há muito o que mostrar sobre essa personagem."

Especulações sobre o elenco dos X-Men O retorno dos mutantes ao cinema tem gerado grande expectativa entre os fãs. De acordo com rumores da indústria, o estúdio estaria buscando jovens atores, na faixa dos 20 anos, para compor o elenco principal. Essa decisão pode afetar as chances de Erivo no papel, já que, aos 38 anos, a atriz está fora dessa faixa etária. Além disso, o nome de Sadie Sink, de Stranger Things, já foi associado a outro papel importante no filme: Jean Grey. Caso confirmado, a escolha reforçaria a intenção do estúdio de montar um elenco mais jovem para o reboot. Produção ainda sem detalhes oficiais Apesar das especulações, o novo filme dos X-Men não foi oficialmente anunciado pelo Marvel Studios. Até o momento, não há confirmações sobre elenco, direção ou data de estreia. O roteiro, no entanto, está sendo desenvolvido por Michael Lesslie, conhecido por seu trabalho em Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes.

Enquanto isso, fãs continuam aguardando ansiosamente por novidades sobre o futuro dos mutantes no Universo Cinematográfico da Marvel. A expectativa é que a franquia traga uma nova visão dos personagens, misturando rostos familiares e novos talentos. A carreira de Erivo Com trajetória notável, Erivo teve como grande marco da carreira sua performance como Celie na peça The Color Purple (2015), um musical baseado no romance de Alice Walker. Sua atuação lhe rendeu o Tony Award de Melhor Atriz em Musical, além de um Grammy e um Emmy, consolidando-a como uma das principais vozes do teatro contemporâneo. A atriz expandiu sua carreira para o cinema com igual sucesso. Um de seus papéis mais notáveis foi o da abolicionista Harriet Tubman no filme Harriet (2019). Sua interpretação rendeu indicações ao Oscar de Melhor Atriz e Melhor Canção Original pela música “Stand Up”, que ela coescreveu e interpretou.