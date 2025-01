Uso de IA em filmes favoritos ao Oscar alimenta controvérsia

Uma semana após a vitória de Adrien Brody como Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro, o montador de “O Brutalista”, Dávid Jancsó, revelou que a equipe criativa do filme utilizou uma inteligência artificial (IA) para aprimorar o seu sotaque húngaro com objetivo de que ele parecesse um “falante nativo”.

Revelou também que ele próprio, natural da Hungria, alimentou sua voz para treinar o modelo de IA utilizada.