Cannes 2024: Demi Moore e seu monstro Barbie assustam a plateia

"The Substance", com Demi Moore, mobiliza audiências em Cannes Crédito: Working Title Films/Divulgação

Ainda na primeira metade de "The Substance" já era possível ver a plateia fechando os olhos ou assistindo o filme por entre frestas dos dedos com a mão tampando o rosto porque as imagens, sem dúvidas, não eram fáceis de ver. Dirigido por Coralie Fargeat, "A Substância" - em tradução livre - conta a história de uma celebridade da televisão vivida por Demi Moore que se vê escanteada pelo mercado da mídia que desaprova seu corpo, julgada principalmente por sua idade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em meio a frustração de se perceber distante do auge que era considerada a sua beleza na juventude, ela é convidada a participar de um experimento científico que divide as células do seu corpo para que uma versão jovial saia de dentro para fora. Literalmente. A nova Elisabeth Sparkle arranca sua pele e nasce para o mundo.

Leia também | Cannes 2024: brasileiro 'Baby' estreia na 63ª Semana da Crítica Ainda no começo do filme, esse momento já nos revela a proximidade que Coralie tem com o chamado "Body Horror", subgênero do terror que explora o grafismo de violações do corpo humano. Na medida em que o corpo original e o novo precisam conviver, a tragédia vai se anunciando com muita antecedência - o colapso, afinal, virá. A jovem Demi Moore é vivida por Margaret Qualley com um cinismo crescente que a torna cada vez mais interessante no confronto. A trama surreal, claro, pega emprestado dessa nossa realidade a crueldade do etarismo que se torna ainda mais violento sobre o corpo feminino, cuja imagem pública é mediada por homens poderosos que não sofrem qualquer ameaça diante da idade que têm. Despachada de seu próprio programa, Elisabeth passa a sentir vergonha de sua aparência ao ponto de não conseguir mais sair de casa para um encontro.