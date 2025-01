Framboesa de Ouro 2025: indicações de piores filmes são divulgadas

Na lista deste ano, "Coringa: Delírio a Dois" lidera em números, com sete indicações. A premiação acontece na véspera do Oscar, em 1° de março

Foi divulgada nesta terça-feira, 21, a lista do Framboesa de Ouro 2024 para a 45ª edição, premiação considerada o anti-Oscar e que elege os “piores” lançamentos de Hollywood.

Os vencedores — ou perdedores, no caso — serão revelados no dia 1° de março, véspera da divulgação dos nomes do Oscar. Na lista deste ano, “Coringa: Delírio a Dois” lidera em números, com sete indicações.