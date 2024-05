Cannes 2024: Demi Moore protagoniza filme de terror feminista

"The Substance" disputa a Palma de Ouro. A "substância" permite que a pessoa que a injeta produza uma versão mais jovem e bela de si mesma

Depois de quase três décadas, a atriz americana Demi Moore faz um retorno triunfal como protagonista de um filme de terror feminista, "The Substance", que disputa a Palma de Ouro.

Aos 61 anos, Moore foi um dos ícones do cinema dos anos 1990, com sucessos como "Ghost - Do Outro Lado da Vida" e "Striptease", antes de sua ausência dos holofotes durante os anos 2000.

