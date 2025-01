Oscar 2025 indica Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui"

Brasileira está entre as cinco finalistas na categoria de melhor atriz. Já obra de Walter Salles disputa títulos de melhor filme e melhor filme internacional.A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood indicou nesta quinta-feira (23/01) os finalistas que vão concorrer ao Oscar 2025. Após ser consagrada com o Globo de Ouro 2025, como Melhor Atriz em Filme de Drama, Fernanda Torres agora concorre oficialmente à categoria de "Melhor Atriz" no Oscar. Além dela, foram indicadas também Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora) e Demi Moore (The Substance). Já a obra "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, fez história e vai concorrer a Melhor Filme e também a Melhor Filme Internacional. Esta é a primeira vez que uma produção totalmente brasileira concorre ao maior prêmio da cerimônia. Em Melhor Filme, o longa-metragem vai disputar com Anora, O Brutalista, Um Completo Desconhecido, Conclave, Duna: Parte 2, Emilia Pérez, Nickel Boys, A Substância e Wicked. Na categoria Melhor Filme Internacional, a obra disputa o prêmio com o longa-metragem frânces vencedor do Globo de Ouro, Emilia Pérez; além de Flow (Lituânia), A Garota da Agulha (Dinamarca) e A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha). Ainda Estou Aqui é baseado no livro homônimo publicado em 2015 por Marcelo Rubens Paiva e conta a história de sua família durante a ditadura militar no Brasil. O pai do autor, o engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva, foi levado pelos militares e nunca mais voltou. O filme retrata a luta de sua mãe, Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, para conseguir o reconhecimento da morte do marido. Com a indicação, a produção brasileira repete a dobradinha de 1999, quando Central do Brasil, também dirigida por Walter Salles, concorreu à categoria de Melhor Filme Internacional e mãe de Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, disputou o prêmio de Melhor Atriz. Esta é a segunda vez na história que mãe e filha recebem indicações ao Oscar. A cerimônia de premiação acontece no dia 2 de março. A apresentação será comandada pelo comediante americano Conal O'Brien. O anúncio foi adiado duas vezes em decorrência dos incêndios que atingiram Los Angeles. Relembre a participação brasileira no Oscar Outros longa-metragens brasileiros também concorreram ao Oscar em outras ocasiões. Em 2004, Cidade de Deus foi indicado em quatro categorias — direção, roteiro adaptado, montagem e fotografia. Produções brasileiras voltaram aos finalistas em Los Angeles com O Menino e o Mundo, na categoria de Melhor Filme de Animação (2016), e Democracia em Vertigem, que concorreu a Melhor Documentário (2020). Na categoria Melhor Filme Internacional, os filmes O Pagador de Promessas (1963), O Quatrilho (1996) e O Que É Isso, Companheiro? também disputaram como finalistas. Em 1986, a produção americana-brasileira O Beijo da Mulher Aranha concorreu ao maior prêmio da noite, de Melhor Filme. O Brasil nunca ganhou a estatueta. Veja a lista completa de indicados ao Oscar Melhor filme Anora O brutalista Um completo desconhecido Conclave Duna: Parte 2 Emilia Pérez Ainda Estou Aqui Nickel boys A substância Wicked Filme internacional Ainda estou aqui (Brasil) A garota da agulha (Dinamarca) Emilia Pérez (França) A Semente da Figueira Sagrada (Alemanha) Flow (Letônia) Atriz Cynthia Erivo (Wicked) Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) Mikey Madison (Anora) Demi Moore (A substância) Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui) Atriz coadjuvante Monica Barbaro (Um completo desconhecido) Ariana Grande (Wicked) Felicity Jones (O brutalista) Isabella Rossellini (Conclave) Zoe Saldaña (Emilia Pérez) Ator Adrien Brody (O Brutalista) Timothée Chalamet (Um completo desconhecido) Colman Domingo (Sing sing) Ralph Fiennes (Conclave) Sebastian Stan (O aprendiz) Ator coadjuvante Yura Borisov (Anora) Kieran Culkin (A verdadeira dor) Edward Norton (Um completo desconhecido) Guy Pierce (O brutalista) Jeremy Strong (O aprendiz) Direção Sean Baker (Anora) Brady Corbet (O brutalista) James Mangold (Um completo desconhecido) Jacques Audiard (Emilia Pérez) Coralie Fargeat (A substância) Figurino Um completo desconhecido Conclave Gladiador II Nosferatu Wicked Maquiagem e cabelo Um homem diferente Emilia Pérez Nosferatu A substância Wicked Trilha sonora O brutalista Conclave Emilia Pérez Wicked O robô selvagem Curta-metragem A lien Anuja I'm not a robot The last ranger The man who could not remain silent Curta-metragem animado Beautiful men In the shadow of cypress Magic candies Wander to wonder Yuck! Roteiro adaptado Um completo desconhecido Conclave Emilia Pérez Nickel boys Sing sing Roteiro original Anora O brutalista A verdadeira dor Setembro 5 A substância Canção original El Mal (Emilia Pérez) The journey (The six triple eight) Like a bird (Sing sing) Mi camino (Emilia Pérez) Never too late (Elton John: Never too late) Documentário Black box diaries No other land Porcelain war Soundtrack to a coup d'etat Sugarcane Documentário de curta-metragem Death by numbers I am ready, warden Incident Instruments of a beating heart The only girl in the orchestra Animação Flow Divertida mente 2 Memórias de um caracol Wallace & Gromit: Avengança O robô selvagem Direção de arte O brutalista Conclave Duna: Parte 2 Nosferatu Wicked Montagem Anora O brutalista Conclave Emilia Pérez Wicked Som Um completo desconhecido Duna: Parte 2 Emilia Pérez Wicked O robô selvagem Efeitos visuais Alien: Romulus Better Man: A História de Robbie Williams Duna: Parte 2 Planeta dos Macacos: O Reinado Wicked Fotografia O brutalista Duna: Parte 2 Emilia Pérez Maria Callas Nosferatu gq/ra (ots)