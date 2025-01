Oscar 2025: saiba curiosidades sobre os concorrentes de 'Ainda Estou Aqui' em Melhor Filme

Em 2/3, o filme brasileiro compete com outras nove produções internacionais. Confira alguns fatos sobre as demais obras indicadas à maior premiação do cinema

A obra de Walter Salles entrou para a história do cinema nacional com a indicação ao Oscar de Melhor Filme, a maior categoria da premiação. Mas a disputa é acirrada, com nove outros filmes no páreo. Você conhece todos?

Este filme foi dirigido e roteirizado por Sean Baker, que ganhou o Globo de Ouro pela direção do longa. A história é focada em Anora (Mikey Madison), uma prostituta que acaba atendendo um bilionário russo e ostentador. Sem querer voltar para a Rússia, o cliente acaba se casando com Anora, o que gera alguns conflitos.

Em entrevista, o diretor da obra já afirmou que o público não seria capaz de lembrar do título do filme sem assisti-lo, mas que “depois de vê-lo, será impossível esquecê-lo”.

No site Rotten Tomatoes, reconhecido por agregar avaliações cinematográficas, o filme é bem visto pela crítica e pelo público geral, com 93% e 90% de aprovação, respectivamente.

O filme foi dirigido por Brady Corbet, que também redigiu o roteiro com Mona Fastvold. A história se passa em 1947, na Europa devastada pela guerra. Assim, o arquiteto húngaro László Toth (Adrien Brody) e a esposa, Erzsébet (Felicity Jones), fogem do continente europeu para reconstruírem a vida na América do Norte.

Em uma coletiva de imprensa do Festival de Cinema de Cannes, a atriz Mikey Madison contou que o diretor Sean Baker representava com sua esposa, a produtora Samantha Quan, as posições sexuais que ele queria que o elenco fizesse.

“Anora” venceu o prêmio de maior prestígio do Festival de Cinema de Cannes, a Palma de Ouro (Palme d'or). Desde 2011, com “A Árvore da Vida”, o reconhecimento não ia para um filme estadunidense.

No site Rotten Tomatoes, o filme possui 93% de avaliações positivas pela crítica e 83% de aprovação do público.

Uma biografia do cantor Bob Dylan dirigida e roteirizada por James Mangold. A história é situada em Nova York no início dos anos 60, enquanto Dylan (Timothée Chalamet) tinha apenas 19 anos e percorria seu sonho de se tornar um astro da música.

No elenco principal, a atriz Felicity Jones já foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 2015 e o ator Adrien Brody já possui uma estatueta de Melhor Ator no currículo, conquistada em 2003. Na edição atual, Jones está indicada a Melhor Atriz Coadjuvante e Brody pode levar pela segunda vez o título de Melhor Ator.

Oscar 2025: cena de 'Um Completo Desconhecido'. Saiba curiosidades sobre o filme Crédito: Reprodução

Oscar 2025 e ‘Um Completo Desconhecido’: qual a opinião sobre o filme?

No site Rotten Tomatoes, o filme possui 80% de avaliações positivas pela crítica e 96% de aprovação do público.



Oscar 2025 e ‘Um Completo Desconhecido’: um astro interpreta o outro

Para interpretar Bob Dylan, Timothée Chalamet precisou trabalhar com um treinador vocal, um instrutor de guitarra, um especialista em dialeto, um treinador de movimento e um professor de harmônica. O ator também chegou a colar folhas de papel com letras do cantor nas paredes de seu local de trabalho.

Oscar 2025 e ‘Um Completo Desconhecido’: a benção da inspiração

James Mangold se encontrou diversas vezes com Bob Dylan para leituras de roteiro. O cantor chegou a escrever diversas observações sobre o texto. No final, concordou com a matriz do filme e disse para o cineasta: “Vá com Deus”.

Em dezembro de 2024, Dylan também elogiou o filme em suas redes sociais e deu um destaque especial à interpretação de Chalamet. O músico afirmou que o longa-metragem traz uma “narrativa fantástica”.

Oscar 2025: Conclave

Edward Berger decidiu retratar em um filme a escolha de um novo papa, um dos eventos mais secretos do mundo. O roteiro de Peter Straughan, adaptado do romance homônimo (2016), convida a acompanhar a jornada de Lawrence (Ralph Fiennes), encarregado de fazer uma reunião confidencial após a morte do querido papa atual na trama.



Oscar 2025: cena de 'Conclave'. Saiba curiosidades sobre o filme Crédito: Reprodução

Oscar 2025 e ‘Conclave’: qual a opinião sobre o filme?

No site Rotten Tomatoes, o filme possui 93% de avaliações positivas pela crítica e 86% de aprovação do público.

Oscar 2025 e ‘Conclave’: em quanto tempo se decide um papa?

“Conclave” foi filmado em apenas dois meses, em Roma, na Itália. Algumas cenas foram gravadas nos estúdios Cinecittà de Roma.

Oscar 2025 e ‘Conclave’: um filme católico?

O bispo norte-americano Robert Barron gerou polêmica ao pedir que pessoas católicas não assistissem ao filme. A crítica consiste na interpretação de que a produção promove uma visão negativa sobre a hierarquia na Igreja Católica.

Apesar das críticas, o roteirista do filme, vencedor do Globo de Ouro na categoria Melhor Roteiro, afirmou que a obra não é anticatólica, e ainda comentou ter sido coroinha quando criança.

Oscar 2025: Duna - Parte 2

Paul Atreides (Timothée Chalamet) vê uma Guerra Santa se formar em seu nome e deve enfrentar a escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, evitando um futuro que só ele pode prever. A direção do longa-metragem é de Denis Villeneuve, que também assina o roteiro junto a Jon Spaihts.

Oscar 2025: cena de 'Duna - Parte 2'. Saiba curiosidades sobre o filme Crédito: Reprodução

Oscar 2025 e ‘Duna - Parte 2’: qual a opinião sobre o filme?



No site Rotten Tomatoes, o filme possui 92% de avaliações positivas pela crítica e 95% de aprovação do público.

Oscar 2025 e ‘Duna - Parte 2’: um rico universo

O filme é inspirado no livro homônimo de Frank Herbert, lançado em 1965. A obra possui 680 páginas que exploram o deserto Arrakis e a complexidade da galáxia.

Oscar 2025 e ‘Duna - Parte 2’: CGI, para que te quero?

Com objetivo de escapar do uso exagerado de CGI, cada vez mais presente no cinema contemporâneo, a equipe de produção buscou usar o maior número possível de locações reais. O elenco gravou na Hungria, Emirados Árabes, Jordânia e Itália.

Oscar 2025 e ‘Duna - Parte 2’: inimigo da pressa

A parte 2 de Duna possui duas horas e 45 minutos de duração, sendo o filme mais longo da carreira do canadense Dennis Villeneuve. Até então, seu trabalho mais comprido era Blade Runner 2049 (2017), com duas horas e 43 minutos de duração.

Oscar 2025 e ‘Duna - Parte 2’: será que vem aí?

O lançamento de uma terceira parte de Duna parece ser real. O diretor já afirmou ser uma vontade pessoal encerrar a produção como uma trilogia. Ele gerou ainda mais expectativas contando que o roteiro de uma terceira parte já está sendo produzido.

Oscar 2025: Emilia Pérez

O francês Jacques Audiard decidiu dirigir e roteirizar um musical em espanhol que conta como Rita (Zoe Saldana), uma advogada, foi contratada para defender a pessoa que representa a liderança de um cartel mexicano, mas possui objetivo de abandonar o negócio para realizar uma cirurgia de redesignação sexual.

Oscar 2025: cena de 'Emilia Pérez'. Saiba curiosidades sobre o filme Crédito: Reprodução

Oscar 2025 e ‘Emilia Pérez’: qual a opinião sobre o filme?

No site Rotten Tomatoes, o filme é o único mal avaliado, possuindo 76% de avaliações positivas pela crítica e 30% de aprovação do público.

Oscar 2025 e ‘Emilia Pérez’: destaque em premiações

O longa francês já venceu o Globo de Ouro competindo com o brasileiro “Ainda Estou Aqui” na categoria Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. Além disso, também teve destaque no Prêmio do Júri de Cannes e, com 13 indicações, foi o filme com maior notoriedade no Oscar.

Oscar 2025 e ‘Emilia Pérez’: uma nomeação importante

A atriz espanhola Karla Sofía Gascón, que interpretou Emilia Pérez, foi a primeira transsexual a conquistar uma indicação de Melhor Atriz no Oscar.

Oscar 2025 e ‘Emilia Pérez’: uma produção polêmica

“Emilia Pérez”, apesar de ser um filme em espanhol e que retrata o México, é uma obra francesa gravada em Paris e conta com apenas uma atriz mexicana no elenco: Adriana Paz, que interpreta Epifanía.

O público também considerou que a obra retrata esteriótipos e preconceitos contra a população transsexual. Essas podem ser as causas do filme ser o mais mal avaliado entre todas as indicações e ser muito mal visto entre o povo mexicano.

Oscar 2025: Nickel Boys

Baseado no romance de mesmo nome, “Nickel Boys” acompanha a amizade de Elwood (Ethan Herisse) e Turner (Brandon Wilson), dois adolescentes afroamericanos que são enviados para um reformatório juvenil na Flórida em meio à implementação de leis segregacionistas. A direção é de RaMell Ross, que também roteiriza junto a Joslyn Barnes.



Oscar 2025: cena de 'Nickel Boys'. Saiba curiosidades sobre o filme Crédito: Reprodução

Oscar 2025 e ‘Nickel Boys’: qual a opinião sobre o filme?



No site Rotten Tomatoes, o filme possui 90% de avaliações positivas pela crítica e 77% de aprovação do público.



Oscar 2025 e ‘Nickel Boys’: história reconhecida antes do Oscar

A obra base para o filme, escrita por Colson Whitehead e lançada em 2019, foi vencedora do prêmio Pulitzer, administrado pela Universidade de Colúmbia e concedido anualmente a destaques da literatura, do jornalismo e da música.

Oscar 2025 e ‘Nickel Boys’: um pouco brasileiro

O ator Brandon Wilson, que interpreta Turner no filme, participou como dublador da obra “Pelé - O Nascimento de uma Lenda”, que se debruça sobre a história de Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol.

Oscar 2025: ‘A Substância’

Com direção e roteiro de Coralie Fargeat, “A Substância” é um terror corporal que retrata a queda de popularidade de uma atriz renomada que acaba sendo deixada de lado por estar envelhecendo. Ela acaba aceitando tomar uma substância que promete trazer uma versão melhorada de si mesma.



Oscar 2025: cena de 'A Substância'. Saiba curiosidades sobre o filme Crédito: Reprodução

Oscar 2025 e ‘A Substância’: qual a opinião sobre o filme?

No site Rotten Tomatoes, o filme possui 89% de avaliações positivas pela crítica e 75% de aprovação do público.

Oscar 2025 e ‘A Substância’: um início triste

Em fevereiro de 2022, Ray Liotta (Blackbird) foi escalado para interpretar Harvey, o produtor tóxico da televisão. O ator acabou falecendo em maio daquele ano, antes mesmo de conseguir gravar suas cenas. Com o imprevisto, Dennis Quaid acabou ficando com o papel.



Oscar 2025 e ‘A Substância’: nudez e insegurança

Aos 61 anos, Demi Moore disse se sentir nervosa e vulnerável para gravar nudez total para o filme. A atriz agradeceu Margaret Qualley, sua coadjuvante, por ter dado segurança a ela no set, já que também atuou totalmente nua.

Oscar 2025 e ‘A Substância’: gerações cinematográficas



Com sua longa carreira de sucesso, Demi Moore já trabalhou com Andie MacDowell, mãe de Margaret Qualley, no filme O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas (1965).

Oscar 2025: ‘Wicked’

Depois de muita espera das pessoas que amam Wicked na Broadway, Jon M. Chu decidiu concretizar o sonho de ver as bruxas de Oz nas telonas. Com roteiro de Dana Fox e Winnie Holzman, a comédia musical conta a história de aproximação entre Elphaba, a bruxa má, e Glinda, a boa, na Universidade de Shiz.



Oscar 2025: cena de 'Wicked'. Saiba curiosidades sobre o filme Crédito: Reprodução

Oscar 2025 e ‘Wicked’: qual a opinião sobre o filme?



No site Rotten Tomatoes, o filme possui 88% de avaliações positivas pela crítica e 95% de aprovação do público.

Oscar 2025 e ‘Wicked’: tem gogó?

As protagonistas Cynthia Erivo e Ariana Grande decidiram cantar ao vivo as músicas do filme, para dar maior sensação de peça teatral no set. O diretor aceitou o desafio. Outro filme que utilizou desse método foi “Os Miseráveis” (2012).



Oscar 2025 e ‘Wicked’: evitando o CGI

Jon M. Chu queria usar o máximo possível de cenários reais, construindo ambientações enormes. Nove milhões de tulipas chegaram a ser plantadas para servir como parte da paisagem do universo de Oz.

Oscar 2025 e ‘Wicked’: respeito à história

Sendo a adaptação de uma peça musical, as pessoas envolvidas em Wicked possuem muita consideração por quem está nesse processo há muito tempo. Idina Menzel e Kristin Chenoweth, Elphaba e Glinda originais, participaram do filme em uma das cenas musicais.

Já no Brasil, a dublagem foi realizada por Myra Ruiz e Fabi Bang, Elphaba e Glinda da versão brasileira da obra.