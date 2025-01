Prêmio de voto popular indica Ainda Estou Aqui; veja como participar

Ainda Estou Aqui concorre em 4 categorias no Gold Derby Film Awards 2025, com destaque para Fernanda Torres como Melhor Atriz; veja como votar

Seguindo a onda das premiações para produções brasileiras, Ainda Estou Aqui integra mais uma lista que celebra tanto o filme quanto a atuação de Fernanda Torres. Após o Globo de Ouro e o Oscar, a premiação da vez será o Gold Derby Film Awards 2025.

Diferentemente de outras premiações, no Gold Derby Film Awards quem decide os vencedores são os próprios fãs, que votam pelo site oficial. As votações para a edição de 2025 serão encerradas no dia 31 de janeiro.