Oscar: 'Ainda Estou Aqui' tem o menor orçamento entre os indicados

Para efeito de comparação, esse valor é 140 vezes menor que o do filme com maior orçamento entre os indicados, "Duna: Parte 2", que custou 190 milhões de dólares.

Além da indicação a Melhor Filme, "Ainda Estou Aqui" também concorre nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres disputando o prêmio.

Oscar 2025: Ranking de filmes mais caros



Na liderança do ranking de produções mais caras está o musical "Wicked", que custou 40 milhões de dólares a menos que "Duna: Parte 2". Já o orçamento de "Ainda Estou Aqui" representa apenas cerca de 1% do custo do segundo colocado no ranking.