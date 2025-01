Ainda Estou Aqui segue em cartaz em Fortaleza; veja onde assistir

Apesar de ter saído de cartaz na maioria dos cinemas brasileiros, Ainda Estou Aqui segue em exibição em Fortaleza, com sessões diárias em várias salas da cidade.

Com exibições limitadas em Fortaleza, Ainda Estou Aqui representa uma oportunidade única para refletir sobre temas humanos.

Adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui narra a trajetória de Eunice Paiva, uma mulher cuja vida muda radicalmente após o desaparecimento de seu marido durante a ditadura militar.

Ambientada na década de 1970, a trama acompanha a transformação de Eunice, que deixa para trás a rotina doméstica para se tornar uma figura central na luta pelos direitos humanos.

O filme explora o impacto do regime militar no Brasil, abordando temas como coragem, perda e resiliência, com destaque para o papel das mulheres na resistência.

Um tributo à força feminina

Dirigido com sensibilidade, o longa é protagonizado por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que dividem a interpretação de Eunice em diferentes fases de sua vida.