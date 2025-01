Karla Sofía Gascón: quem é a protagonista de Emilia Pérez?

No papel da personagem Emilia Pérez, Gascón atuou ao lado de atrizes conhecidas no cenário internacional, como Zoe Saldaña e Selena Gomez. A obra, com direção do francês Jacques Audiard, gerou controvérsias no país que inspirou a trama, o México.

Conheça a trajetória de Karla Sofía Gascón e sua atuação em Emilia Pérez.

