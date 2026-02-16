Memória do maracatu acompanha desfiles na Domingos Olímpio

Eulina Moura foi a primeira mulher a ocupar o posto de rainha de maracatu em Fortaleza, e fundadora do maracatu Nação Baobab / Crédito: Fernanda Barros

Resumo O terceiro dia de desfiles na Domingos Olímpio reúne blocos tradicionais e grande presença de público ao longo da noite

Personagem histórica do maracatu acompanha os desfiles com a família e relembra trajetória no Carnaval de Fortaleza

Organização do evento envolve acompanhamento das agremiações, controle de público e ações de acessibilidade

Expectativa é de aumento no fluxo de pessoas com os shows previstos para o fim da programação. Três blocos já passaram pela avenida Domingos Olímpio no terceiro dia de desfiles das agremiações carnavalescas de Fortaleza.

O destaque da noite foi a presença de personagem histórica do maracatu, a primeira rainha, acompanhando as apresentações com a família e relembrando as histórias de Carnaval.

Até o momento, apresentaram-se os blocos Prova de Fogo, Unidos da Vila e Doido é Tu. A programação segue na noite desta segunda-feira, 16 de fevereiro, com a entrada do bloco Garotos do Benfica. A movimentação no entorno da Domingos Olímpio reúne brincantes, familiares e espectadores que acompanham os desfiles tradicionais do Carnaval fortalezense, muitos deles com histórias ligadas às agremiações que passam pela avenida.

Primeira rainha de maracatu de Fortaleza acompanha desfiles Entre o público está Eulina Moura, 75, figura histórica do maracatu na Capital. Ela foi a primeira mulher a ocupar o posto de rainha de maracatu em Fortaleza, em um período em que o papel era tradicionalmente exercido por homens, devido ao peso das fantasias. “Fui a primeira rainha mulher dos maracatus de Fortaleza. Isso ficou registrado na Prefeitura”, afirmou. Eulina conta que desfilou inicialmente no maracatu São Verdesmar, que já não existe, e depois no maracatu São Balbino. A trajetória como rainha terminou no ano 2000. Desde 2001, ela não desfila mais e passou a acompanhar os desfiles apenas como espectadora, ao lado da família.

A relação com o Carnaval, segundo ela, vem de berço. “Minha mãe bordava fantasias de maracatus antigos, como Ar de Ouro e Leão Coroado. Eu fui criada praticamente dentro do Carnaval”, relembra. Hoje, parte da família ainda dança na avenida, enquanto outros acompanham a festa apenas como público. “A gente vem mais para assistir e brincar em família mesmo”, disse. Apesar da ligação afetiva com os desfiles, Eulina fez críticas à organização do evento neste ano. Segundo ela, houve problemas como falta de som em alguns trechos da avenida e atraso na entrega de credenciais para presidentes das agremiações. “Achei muito desorganizado. Muita gente trabalhando na avenida, mas faltou organização. As credenciais foram entregues na última hora, sem licença para circular antes”, reclamou.