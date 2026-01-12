Carnaval de Fortaleza 2026: Domingos Olímpio vira polo para shows

Jorge Aragão e Chico César fazem shows no polo da Avenida Domingos Olímpio durante a programação do Carnaval de Fortaleza 2026

Fortaleza já se prepara para receber os foliões durante o Ciclo Carnavalesco de 2026 . Anunciada nesta segunda-feira, 12, pela Prefeitura de Fortaleza, a programação reúne atrações diversificadas nos mais de 20 polos espalhados pela capital cearense.

Com início marcado para esta sexta-feira, 16, na Praça do Ferreira com show do grupo de pagode Fundo de Quintal, o Pré-Carnaval em Fortaleza também traz novidades nos locais das apresentações de grande porte.

Via conhecida por se tornar palco para os desfiles de agremiações, maracatus, afoxés e blocos, a avenida Domingos Olímpio também receberá shows musicais em 2026.

“A estruturação de um palco com atração nacional foi uma ideia dos próprios artistas que se apresentam na Domingos Olímpio e dos fóruns da cultura. Tudo foi feito de mãos dadas para podermos entregar a melhor experiência de Pré-Carnaval e Carnaval para Fortaleza”, justifica Helena Barbosa, secretária de Cultura de Fortaleza, durante a coletiva na manhã desta segunda-feira, 12.

A festa no local será realizada em fevereiro, já integrando a programação oficial do Carnaval 2026. O primeiro show na estrutura montada na Avenida Domingos Olímpio ocorre na madrugada de terça-feira, 17, à 1h da madrugada, com o músico Jorge Aragão. Já na madrugada de quarta-feira, 18, também à 1 hora, a festa fica por conta do cantor e compositor Chico César.