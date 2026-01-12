Carnaval de Fortaleza 2026: Domingos Olímpio vira polo para shows

Carnaval de Fortaleza 2026: Domingos Olímpio vira polo para showsJorge Aragão e Chico César fazem shows no polo da Avenida Domingos Olímpio durante a programação do Carnaval de Fortaleza 2026
Fortaleza já se prepara para receber os foliões durante o Ciclo Carnavalesco de 2026. Anunciada nesta segunda-feira, 12, pela Prefeitura de Fortaleza, a programação reúne atrações diversificadas nos mais de 20 polos espalhados pela capital cearense.
Com início marcado para esta sexta-feira, 16, na Praça do Ferreira com show do grupo de pagode Fundo de Quintal, o Pré-Carnaval em Fortaleza também traz novidades nos locais das apresentações de grande porte.
Via conhecida por se tornar palco para os desfiles de agremiações, maracatus, afoxés e blocos, a avenida Domingos Olímpio também receberá shows musicais em 2026.
“A estruturação de um palco com atração nacional foi uma ideia dos próprios artistas que se apresentam na Domingos Olímpio e dos fóruns da cultura. Tudo foi feito de mãos dadas para podermos entregar a melhor experiência de Pré-Carnaval e Carnaval para Fortaleza”, justifica Helena Barbosa, secretária de Cultura de Fortaleza, durante a coletiva na manhã desta segunda-feira, 12.
A festa no local será realizada em fevereiro, já integrando a programação oficial do Carnaval 2026. O primeiro show na estrutura montada na Avenida Domingos Olímpio ocorre na madrugada de terça-feira, 17, à 1h da madrugada, com o músico Jorge Aragão. Já na madrugada de quarta-feira, 18, também à 1 hora, a festa fica por conta do cantor e compositor Chico César.
Ainda conforme comunicado da Prefeitura, o sentido dos desfiles este ano será alterado para trazer “uma nova dinâmica ao tradicional percurso do Carnaval”. Informações sobre a agenda da parada carnavalesca devem ser divulgadas em breve.
Ciclo Carnavalesco de Fortaleza 2026: veja dias e polos do Pré-Carnaval
Na coletiva de anúncio da programação também foram destrinchados os dias e os polos do período de Pré-Carnaval.
De 23 a 25 de janeiro, recebem atrações os polos Mercado dos Pinhões, Praça dos Leões, Mercado da Aerolândia, Centro Cultural Belchior, Mocinha, Aterro, Aterrinho, Benfica, Parque Rachel de Queiroz, Parque Dois Irmãos, Praça do CUCA Jangurussu, Lagoa do Novo Mondubim, Cidade da Criança e Raimundo do Queijo.
No fim de semana seguinte, entre 30 de janeiro e 1º de fevereiro, a folia se espalha pelo Mercado dos Pinhões, Praça dos Leões, Mercado da Aerolândia, Centro Cultural Belchior, Mocinha, Aterro, Aterrinho, Benfica, Parque Rachel de Queiroz, Praça das Flores, Complexo Esportivo Bom Jardim, Praça do Henrique Jorge, Cidade da Criança e Raimundo do Queijo.
O último fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza ocorre de forma oficial de 6 a 8 de fevereiro. Recebem apresentações os polos Mercado dos Pinhões, Praça dos Leões, Mercado da Aerolândia, Centro Cultural Belchior, Mocinha, Aterro, Aterrinho, Benfica, Parque Rachel de Queiroz, Lagoa do Opaia, Lago Jacarey, Sapiranga, Cidade da Criança e Raimundo do Queijo.
Ciclo Carnavalesco de Fortaleza 2026: confira atrações por dia
Sexta-feira, 16 de janeiro
- 21 horas - Fundo de Quintal (Praça do Ferreira)
Sábado, 17 de janeiro
- 20 horas - Banda Eva (Barra do Ceará)
- 20h30min - Dudu Nobre (Aterrinho da Praia de Iracema)
Sábado, 24 de janeiro
- 20h30min - Teresa Cristina (Aterrinho da Praia de Iracema)
Sábado, 31 de janeiro
- 18h30min - O Kannalha (Aterrinho de Praia de Iracema)
- 20h30min - BaianaSystem (Aterrinho da Praia de Iracema)
Sábado, 7 de fevereiro
- 20h30min - Joelma (Aterrinho da Praia de Iracema)
Sábado, 14 de fevereiro
- 18h30min - Macaúba do Bandolim (Aterrinho da Praia de Iracema)
- 20 horas - Arlindinho (Aterrinho da Praia de Iracema)
Domingo, 15 de fevereiro
- 20 horas - Noda de Caju (Aterrinho da Praia de Iracema)
- 22 horas - Tarcísio do Acordeon (Aterrinho da Praia de Iracema)
Segunda-feira, 16 de fevereiro
- 20 horas - Wiu (Aterrinho da Praia de Iracema)
- 22 horas - Djonga (Aterrinho da Praia de Iracema)
Terça-feira, 17 de fevereiro
- 1h - Jorge Aragão (av. Domingos Olímpio)
- 22 horas - Olodum (Aterrinho da Praia de Iracema)
Quarta-feira, 18 de fevereiro
- 1h - Chico César (av. Domingos Olímpio)
Ciclo Carnavalesco 2026: confira quais são os polos oficiais
- Praça dos Leões
- Domingos Olímpio
- Parque Dois Irmãos
- Praça do Cuca Jangurussu
- Praça das Flores
- Praça Henrique Jorge
- Lagoa do Novo Mondubim
- Complexo Esportivo Bom Jardim
- Lagoa do Opaia
- Lago Jacarey
- Barra do Ceará
- Passeio Público
- Raimundo do Queijo
- Teatro São José
- Praça do Ferreira
- Aterrinho
- Aterro
- Mercado dos Pinhões
- Centro Cultural Belchior
- Benfica
- Mocinha
- Parque Rachel de Queiroz
- Mercado da Aerolândia
- Sapiranga
- Cidade da Criança