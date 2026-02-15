"O maracatu é uma criança": desfile marca segundo dia de Carnaval na Domingos Olimpo

Segundo dia de desfiles de maracatus coloca tradição em destaque / Crédito: FERNANDA BARROS

Apesar da sensação de calor e tempo abafado, o clima entre os foliões na avenida Domingos Olímpio era de pura animação neste domingo, 15. Com a presença de muitas famílias, o segundo dia do Carnaval de Fortaleza 2026 começou com os desfiles dos cordões Na Pegada do Frevo, Vampiro da Princesa e As Bruxas, que animaram o público das 16h20 às 18h20. Em seguida, foi a vez dos maracatus tomarem a avenida. O Leão de Ouro abriu os caminhos, trazendo cor e fortes referências à cultura africana. Nas arquibancadas ou colado às grades, o público acompanhava o ritmo das loas, embalado por versos como: "Rebola as saias pretas de Angola, com oferendas para meu pai Oxalá".

O Az de Ouro entrou na avenida pouco depois das 19h, encontrando um público ainda mais numeroso. O grupo celebrou seus 90 anos com alas em homenagem aos Orixás e aos Pretos Velhos, utilizando uma orquestra de instrumentos para ecoar uma mensagem clara: "A gente brinca por amor a Fortaleza".

Apoiada na grade, Natália observava os desfiles com curiosidade, tentando decifrar o significado das vestimentas e personagens. "É diferente de lá [Bahia], lá não tem esse tipo de desfile. É tudo novo", comentou, se sentindo cativada pela estética cearense. Família de Natália Laila veio da Bahia pra assistir ao Maracatu de Fortaleza. Vestes de seu filho Luis Gabriel homenageia grupo de Afoxé baiano Crédito: Fernanda / O POVO Ao seu lado, os filhos Raylan Silva, 10, e Luis Gabriel, 4, aproveitavam os intervalos para brincar com spray de espuma. O pequeno Luis Gabriel vestia o traje dos Filhos de Gandhy, tradicional bloco de afoxé baiano, mantendo viva a herança de sua terra natal.

Já o mais velho, Raylan, mantinha os olhos fixos na pista, tentando compreender a essência do maracatu. "Eu acho que o maracatu é uma criança", definiu o menino, com a sensibilidade e a licença poética da infância. Já na arquibancada, a estudante Tereza Carlos, 65 assistia ao desfile atenta. Ela, que toca bateria no bloco de rua Doido é Tu e se apresenta no Rodolfo Teófilo, vem todos os anos prestigiar o cortejo. Para ela, o Carnaval é um momento onde se esquece dos problemas. "A gente deixa tudo em casa e vem, pra animação", diz.

Maracatus tradicionais atraem maior público Graça Martins, gerente da célula de Patrimônio Imaterial da Secultfor, explica que este domingo de Carnaval reúne os grupos mais tradicionais, o que naturalmente atrai mais pessoas. "Normalmente, no segundo dia, temos um público maior que no primeiro, embora ontem também tenhamos ficado satisfeitos. São maracatus com 60, 90 anos de história. Isso traz um público muito fiel para a avenida", pontua.