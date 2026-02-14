Maracatus trabalham mais de 12 horas por dia nos últimos retoques para desfiles

INTEGRANTES do Maracatu Vozes da África nos últimos ajustes para o desfile / Crédito: FCO FONTENELE

Acabou a espera para o início para o início dos desfiles de maracatus na avenida Domingos Olímpio, no Carnaval de Fortaleza. Nos dias que antecedem a festa, os grupos se reúnem para construir os últimos carros alegóricos e dar os toques finais nas fantasias. As horas de trabalho, em sua maioria de voluntários, entram pelas madrugadas. LEIA TAMBÉM | A alma encantadora das ruas e avenidas de Fortaleza durante o Carnaval

Vice-presidente e carnavalesco do maracatu Vozes da África, Márcio Santos relata que as fantasias e tudo que faz parte do cortejo de quase 300 pessoas estão prontos. As preparações finais são dedicadas a concluir os carros alegóricos.

Na última semana, cerca de oito pessoas se reuniram todos os dias a partir de 12 horas e ficaram até 1 hora do dia seguinte, soldando, costurando e colando os adereços às estruturas que vão para a avenida às 20h35min deste domingo, 15. “Como nós não temos galpão, a gente não tem como montar isso e ir guardando, tem que montar tudo no dia”, explica Márcio. Além dos carros alegóricos, o maracatu Az de Ouro aproveita os últimos dias para finalizar a fantasia da rainha. Um dos principais personagens do cortejo, a rainha tem também uma das roupas mais complexas, com bordados, veludos, cangalha e esplendor de plumas.

LEIA TAMBÉM | Carnaval em Fortaleza: saiba onde aproveitar a sexta (13/02) O conjunto completo chega a pesar 35 kg, conforme Marcos Gomes, guardião do maracatu Az de Ouro. Ele conta que uma das alegorias vai homenagear Zé Rainha, um dos homens que fez história ao desfilar como rainha durante décadas nos maracatus de Fortaleza. “Esses carros vão dando referência aos homenageados. O maracatu [Az de Ouro] está fazendo 90 anos de existência, é o mais antigo. A gente tá levando essa parte mais sentimental, para mostrar um pouco dessa história”, conta.

O fundador do Az de Ouro, Raimundo Feitosa, o mestre Juca do Balaio e Zé Rainha são as principais referências das alegorias. A loa de 2026 — o enredo que embala os maracatus — trará memórias dos 90 anos do grupo e dos 300 anos de Fortaleza. Ela será apresentada ao público às 19h05min do domingo. No sábado e domingo de Carnaval, os grupos se dirigem às ruas com as fantasias em mãos e os adereços prontos para serem utilizados. Os carros alegóricos são arrastados por guinchos e as peças maiores são levadas por caminhões. A novidade é a mudança no sentido do desfile devido à adição de um palco para shows de artistas no encerramento das atividades tradicionais de segunda-feira, 16, e terça-feira, 17. Márcio conta que a troca do local de início e fim do desfile alterou o espaço onde os adereços são guardados.

“A gente ficou meio desorientado, mas a própria Prefeitura tratou de organizar isso. Ela fez um estudo e mandou um mapinha, cada um já tem o local porque foi feita essa demarcação”, diz Márcio. “A gente vai dar esse esse voto de confiança e, se não der certo, a gente vai brigar para que no próximo ano seja revertido isso aí, voltar para o sentido original”, afirma Marcos. Ao todo, 15 maracatus se apresentam nos dois dias do fim de semana de Carnaval. O Vozes da África trará como tema a pedra fundamental da tradição: as congadas que deram origem aos maracatus de Fortaleza por meio da devoção à Nossa Senhora do Rosário.