Maracatus trabalham mais de 12 horas por dia nos últimos retoques para desfiles

Maracatus trabalham mais de 12 horas por dia nos últimos retoques para desfiles15 maracatus desfilam na avenida Domingos Olímpio no sábado, 14, e domingo, 15. A festa tradicional homenageia a cultura afro-brasileira e os 300 anos de Fortaleza
Acabou a espera para o início para o início dos desfiles de maracatus na avenida Domingos Olímpio, no Carnaval de Fortaleza. Nos dias que antecedem a festa, os grupos se reúnem para construir os últimos carros alegóricos e dar os toques finais nas fantasias. As horas de trabalho, em sua maioria de voluntários, entram pelas madrugadas.
Vice-presidente e carnavalesco do maracatu Vozes da África, Márcio Santos relata que as fantasias e tudo que faz parte do cortejo de quase 300 pessoas estão prontos. As preparações finais são dedicadas a concluir os carros alegóricos.
Na última semana, cerca de oito pessoas se reuniram todos os dias a partir de 12 horas e ficaram até 1 hora do dia seguinte, soldando, costurando e colando os adereços às estruturas que vão para a avenida às 20h35min deste domingo, 15.
“Como nós não temos galpão, a gente não tem como montar isso e ir guardando, tem que montar tudo no dia”, explica Márcio.
Além dos carros alegóricos, o maracatu Az de Ouro aproveita os últimos dias para finalizar a fantasia da rainha. Um dos principais personagens do cortejo, a rainha tem também uma das roupas mais complexas, com bordados, veludos, cangalha e esplendor de plumas.
O conjunto completo chega a pesar 35 kg, conforme Marcos Gomes, guardião do maracatu Az de Ouro. Ele conta que uma das alegorias vai homenagear Zé Rainha, um dos homens que fez história ao desfilar como rainha durante décadas nos maracatus de Fortaleza.
“Esses carros vão dando referência aos homenageados. O maracatu [Az de Ouro] está fazendo 90 anos de existência, é o mais antigo. A gente tá levando essa parte mais sentimental, para mostrar um pouco dessa história”, conta.
O fundador do Az de Ouro, Raimundo Feitosa, o mestre Juca do Balaio e Zé Rainha são as principais referências das alegorias. A loa de 2026 — o enredo que embala os maracatus — trará memórias dos 90 anos do grupo e dos 300 anos de Fortaleza. Ela será apresentada ao público às 19h05min do domingo.
No sábado e domingo de Carnaval, os grupos se dirigem às ruas com as fantasias em mãos e os adereços prontos para serem utilizados. Os carros alegóricos são arrastados por guinchos e as peças maiores são levadas por caminhões.
A novidade é a mudança no sentido do desfile devido à adição de um palco para shows de artistas no encerramento das atividades tradicionais de segunda-feira, 16, e terça-feira, 17. Márcio conta que a troca do local de início e fim do desfile alterou o espaço onde os adereços são guardados.
“A gente ficou meio desorientado, mas a própria Prefeitura tratou de organizar isso. Ela fez um estudo e mandou um mapinha, cada um já tem o local porque foi feita essa demarcação”, diz Márcio.
“A gente vai dar esse esse voto de confiança e, se não der certo, a gente vai brigar para que no próximo ano seja revertido isso aí, voltar para o sentido original”, afirma Marcos.
Ao todo, 15 maracatus se apresentam nos dois dias do fim de semana de Carnaval. O Vozes da África trará como tema a pedra fundamental da tradição: as congadas que deram origem aos maracatus de Fortaleza por meio da devoção à Nossa Senhora do Rosário.
As congadas, congados e reinados foram registrados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como patrimônio cultural do Brasil em 2025.
“A gente também aproveita e faz esse link em homenagem aos 300 anos de Fortaleza, trazendo essa questão da Igreja do Rosário, que fica ali na Praça dos Leões, onde aconteciam as festas de Nossa Senhora do Rosário das Congadas, que é uma das igrejas mais antigas que a gente tem aqui”, explica Márcio.
Confira a programação do Carnaval na avenida Domingos Olímpio:
Sábado (14/02)
16h15 - Cordão Bolinha Bolão
16h55 - Cordão Princesa no Frevo
17h35 - Maracatu Rei do Kilombo
18h15 - Maracatu Solar
19h - Maracatu Rei Zumbi
19h45 - Maracatu Axé de Oxóssi
20h30 - Maracatu Obalomi
21h15 - Maracatu Corte Imperial
22h - Maracatu Nação Iracema
22h45 - Maracatu Nação Baobab
Domingo (15/02)
16h20 - Cordão Na Pegada do Frevo
17h - Cordão Vampiros da Princesa
17h40 - Cordão As Bruxas
18h20 - Maracatu Leão de Ouro
19h05 - Maracatu Az de Ouro
19h50 - Maracatu Rei de Paus
20h35 - Maracatu Vozes da África
21h20 - Maracatu Nação Palmares
22h05 - Maracatu Nação Fortaleza
22h45 - Maracatu Nação Pici
Segunda-feira (16/02)
Avenida
16h25 - Bloco Prova de Fogo
17h - Bloco Unidos da Vila
17h35 - Bloco Doido é Tu
18h10 - Bloco Garotos do Benfica
18h45 - Bloco do Zé Almir
19h20 - Bloco Amigos do Zé
19h55 - Bloco Império da Vila
20h30 - Bloco A Turma do Mamão
21h05 - Bloco Balakubaku Folia
21h40 - Escola de Samba Império Ideal
22h15 - Escola de Samba Pavão Misterioso
22h50 - Escola de Samba Colibri
Palco
23h30 - Samya Kassia
1h - Jorge Aragão
Terça-Feira (17/02)
Avenida
17h - Afoxé Obatalá
17h35 - Afoxé Ilê Ilú
18h10 - Afoxé Oxum Odolá
18h45 - Afoxé Acabaca
19h20 - Afoxé Ogun Alakayê
19h55 - Afoxé Omõrisà Odé
20h30 - Escola de Samba Sambamor
21h05 - Escola de Samba Imperadores da Parquelândia
21h40 - Escola de Samba Barão Folia
22h15 - Escola de Samba Corte no Samba
22h50 - Escola de Samba Girassol
Palco
23h30 - Bloco Luxo da Aldeia
1h - Chico César