Carnaval de Aracati: paredão, mela-mela e protetor auricular

Paredões, mela-mela e venda de protetores no Carnaval de Aracati

Sons automotivos foram liberados pela Prefeitura, mesmo com proibição estadual. Em nota, a gestão informou que a medida se encaixa em exceções previstas na lei
Atualizado às Autor Alexia Vieira
Alexia Vieira
Foliões se reuniram na Av. Coronel Pompeu, em Aracati, para curtir sons automotivos das 14h às 18h
A tradicional festa divertiu o público com o uso de farinha e spray na avenida principal
Venda de protetores auriculares por R$ 10 garantiu o conforto de crianças e adultos contra o som estridente
O evento atraiu desde bebês de colo até idosos, que compartilharam o espaço da folia

Música estridente e protetores auriculares marcaram o Carnaval de Aracati, município distante 184 km de Fortaleza, na tarde desta segunda-feira, 16.

Horas antes dos shows da noite, centenas de foliões concentraram-se na famosa Arena de Paredões, nome pelo qual é conhecida a avenida Coronel Pompeu, para curtir ao som dos hits do momento.

O local foi destinado para a curtição com os sons automotivos das 14h às 18h, todos os dias do Carnaval.

As músicas em volume alto se sobrepuseram, embalaram os foliões e fizeram o chão tremer. Também geraram oportunidades de negócio.

Uma vendedora ambulante se apresentou como Neném do Cafuné Diferenciado. Vende protetores auriculares e saiu de Fortaleza para Aracati.

Cada kit é vendido por R$ 10. O Equipamento de Proteção Individual (EPI) é um acessório importante para quem quer curtir os paredões de som. Segundo ela, as vendas estavam boas.

Bloco Doido É Tu, na av. Domingos Olímpio. Fotos: Fernanda Barros/ O Povo
Bloco Doido É Tu, na av. Domingos Olímpio. Fotos: Fernanda Barros/ O Povo Crédito: Fernanda Barros/ O Povo
Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões
Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões Crédito: Samuel Setubal/O POVO
Mela-mela

Raylson Santos, 35, disse que sempre traz a filha, Marjorie, de 3 anos, para o Carnaval no Aracati. Ela se diverte usando o EPI. "Ela gosta, mas sempre com proteção no ouvido. Se não, ninguém dorme à noite para os shows".

A família participou do tradicional mela-mela na avenida dos Paredões. Sujaram-se de farinha e spray. O público estava diverso e concentrava desde crianças pequenas como Marjorie até adultos e idosos.

Prefeitura liberou paredões de som

A prefeita de Aracati, Roberta de Bismarck, liberou o uso de paredões de som na avenida principal de Majorlândia.

Uma lei estadual proíbe expressamente, em todo o território cearense, a utilização de equipamentos de som automotivos (como paredões) em espaços públicos e privados de livre acesso, como praias, praças e estacionamentos.

O POVO questionou a Prefeitura de Aracati sobre a legislação. Em nota, a gestão informou que a medida se encaixa em exceções previstas na lei.

