Carnaval de Aracati: paredão, mela-mela e protetor auricular

Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Resumo Foliões se reuniram na Av. Coronel Pompeu, em Aracati, para curtir sons automotivos das 14h às 18h

A tradicional festa divertiu o público com o uso de farinha e spray na avenida principal

Venda de protetores auriculares por R$ 10 garantiu o conforto de crianças e adultos contra o som estridente

O evento atraiu desde bebês de colo até idosos, que compartilharam o espaço da folia Música estridente e protetores auriculares marcaram o Carnaval de Aracati, município distante 184 km de Fortaleza, na tarde desta segunda-feira, 16.

Horas antes dos shows da noite, centenas de foliões concentraram-se na famosa Arena de Paredões, nome pelo qual é conhecida a avenida Coronel Pompeu, para curtir ao som dos hits do momento.

VEJA | Programação de Carnaval no Ceará em 2026 O local foi destinado para a curtição com os sons automotivos das 14h às 18h, todos os dias do Carnaval. As músicas em volume alto se sobrepuseram, embalaram os foliões e fizeram o chão tremer. Também geraram oportunidades de negócio.

Uma vendedora ambulante se apresentou como Neném do Cafuné Diferenciado. Vende protetores auriculares e saiu de Fortaleza para Aracati. Cada kit é vendido por R$ 10. O Equipamento de Proteção Individual (EPI) é um acessório importante para quem quer curtir os paredões de som. Segundo ela, as vendas estavam boas. Veja fotos da agitação do Carnaval Bloco Doido É Tu, na av. Domingos Olímpio. Fotos: Fernanda Barros/ O Povo Crédito: Fernanda Barros/ O Povo Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões Crédito: Samuel Setubal/O POVO Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões Crédito: Samuel Setubal/O POVO Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões Crédito: Samuel Setubal/O POVO Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões Crédito: Samuel Setubal/O POVO Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões Crédito: Samuel Setubal/O POVO Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões Crédito: Samuel Setubal/O POVO Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões Crédito: Samuel Setubal/O POVO Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões Crédito: Samuel Setubal/O POVO Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões Crédito: Samuel Setubal/O POVO Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões Crédito: Samuel Setubal/O POVO Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões Crédito: Samuel Setubal/O POVO Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões Crédito: Samuel Setubal/O POVO Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões Crédito: Samuel Setubal/O POVO Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões Crédito: Samuel Setubal/O POVO Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões Crédito: Samuel Setubal/O POVO Aracati foi palco do famoso mela mela, na Avenida dos Paredões Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Mela-mela Raylson Santos, 35, disse que sempre traz a filha, Marjorie, de 3 anos, para o Carnaval no Aracati. Ela se diverte usando o EPI. "Ela gosta, mas sempre com proteção no ouvido. Se não, ninguém dorme à noite para os shows". A família participou do tradicional mela-mela na avenida dos Paredões. Sujaram-se de farinha e spray. O público estava diverso e concentrava desde crianças pequenas como Marjorie até adultos e idosos. Prefeitura liberou paredões de som A prefeita de Aracati, Roberta de Bismarck, liberou o uso de paredões de som na avenida principal de Majorlândia.