Carnaval de Aracati: paredão, mela-mela e protetor auricular

Paredões, mela-mela e venda de protetores no Carnaval de AracatiSons automotivos foram liberados pela Prefeitura, mesmo com proibição estadual. Em nota, a gestão informou que a medida se encaixa em exceções previstas na lei
Resumo
A tradicional festa divertiu o público com o uso de farinha e spray na avenida principal
Venda de protetores auriculares por R$ 10 garantiu o conforto de crianças e adultos contra o som estridente
O evento atraiu desde bebês de colo até idosos, que compartilharam o espaço da folia
Música estridente e protetores auriculares marcaram o Carnaval de Aracati, município distante 184 km de Fortaleza, na tarde desta segunda-feira, 16.
Horas antes dos shows da noite, centenas de foliões concentraram-se na famosa Arena de Paredões, nome pelo qual é conhecida a avenida Coronel Pompeu, para curtir ao som dos hits do momento.
VEJA | Programação de Carnaval no Ceará em 2026
O local foi destinado para a curtição com os sons automotivos das 14h às 18h, todos os dias do Carnaval.
As músicas em volume alto se sobrepuseram, embalaram os foliões e fizeram o chão tremer. Também geraram oportunidades de negócio.
Uma vendedora ambulante se apresentou como Neném do Cafuné Diferenciado. Vende protetores auriculares e saiu de Fortaleza para Aracati.
Cada kit é vendido por R$ 10. O Equipamento de Proteção Individual (EPI) é um acessório importante para quem quer curtir os paredões de som. Segundo ela, as vendas estavam boas.
Veja fotos da agitação do Carnaval
Mela-mela
Raylson Santos, 35, disse que sempre traz a filha, Marjorie, de 3 anos, para o Carnaval no Aracati. Ela se diverte usando o EPI. "Ela gosta, mas sempre com proteção no ouvido. Se não, ninguém dorme à noite para os shows".
A família participou do tradicional mela-mela na avenida dos Paredões. Sujaram-se de farinha e spray. O público estava diverso e concentrava desde crianças pequenas como Marjorie até adultos e idosos.
Prefeitura liberou paredões de som
A prefeita de Aracati, Roberta de Bismarck, liberou o uso de paredões de som na avenida principal de Majorlândia.
Uma lei estadual proíbe expressamente, em todo o território cearense, a utilização de equipamentos de som automotivos (como paredões) em espaços públicos e privados de livre acesso, como praias, praças e estacionamentos.
O POVO questionou a Prefeitura de Aracati sobre a legislação. Em nota, a gestão informou que a medida se encaixa em exceções previstas na lei.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente