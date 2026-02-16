Tartaruga é encontrada morta na Praia do Futuro, em Fortaleza

Uma tartaruga-verde foi encontrada morta na Praia do Futuro, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 16 / Crédito: Daniel Galber / Especial para O POVO

Resumo Uma tartaruga-verde foi encontrada morta na Praia do Futuro

A espécie é a que mais encalha no Ceará por se alimentar perto da costa

O projeto Tartarugas do Futuro explicou que o animal já estava em decomposição

Dezembro a julho é época de desova e monitoramento intenso nas praias

Ao encontrar tartarugas, a orientação é isolar a área e acionar o resgate Uma tartaruga foi encontrada morta na Praia do Futuro, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 16 de fevereiro.

O animal foi avistado em uma área de grande movimentação e atraiu a atenção de crianças e banhistas que passavam pelo local.

De acordo com testemunhas, o réptil, identificado como uma fêmea adulta de tartaruga-verde (Chelonia mydas), permanecia há várias horas na área e cercado de pessoas. De acordo com Alice Frota Feitosa, bióloga, doutoranda em Ciências Marinhas Tropicais pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e presidente do projeto Tartarugas do Futuro, essa é a espécie com o maior número de encalhes registrados no Estado. "Quando adulta, ela come muita alga, e os bancos de alga sempre precisam estar em locais mais próximos à costa, devido à iluminação, porque o mar é mais raso. Então, elas chegam muito perto da costa, morrem por algum motivo, e acabam encalhando. Por isso que as outras espécies a gente não vê muito", explica.