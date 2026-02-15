Mela-mela de Paracuru cresce e provoca congestionamentos no terceiro dia de Carnaval

A multidão ocupou um dos principais cruzamentos da cidade, provocando congestionamento que a Guarda Civil Municipal demorou a conter. / Crédito: AURÉLIO ALVES

Em comparação com 2025, o tradicional mela-mela de Paracuru ganhou novas proporções no Carnaval deste domingo, 15. A multidão ocupou um dos principais cruzamentos da cidade, provocando congestionamento que a Guarda Civil Municipal demorou a conter. Com abundância de carros equipados com paredões de som, abordagens policiais para o controle de volume geraram atritos com alguns motoristas, que foram obrigados a reduzir o som.

LEIA MAIS | Movimento tranquilo marca CE-085 rumo a Paracuru durante o Carnaval



Trânsito travado e festa nas ruas Se nas estradas o fluxo era tranquilo, na cidade o cenário foi diferente. O engarrafamento bloqueou tanto o acesso à praça principal quanto a via que leva à Arena Paracuru Folia, novidade deste ano. Mesmo com o sol se pondo, foliões seguiam em direção contrária ao trânsito, retornando do mela-mela e indicando que a festa ainda estava longe de terminar. LEIA TAMBÉM | Prefeitura de Paracuru restringe entrada de crianças no Carnaval e gera reclamações de pais

Tradição toma conta do Centro O mela-mela é a manifestação mais conhecida do Carnaval de Paracuru, no litoral oeste do Ceará. A brincadeira consiste em jogar goma (amido de milho), além de espuma e água, uns nos outros, transformando o Centro da cidade em uma grande nuvem branca. O epicentro da folia é a Praça do Farol, onde o “Palco do Mela Mela” inicia a programação geralmente por volta das 13 horas, seguindo até a noite. No segundo dia da brincadeira, imagens registraram um “mar” de foliões na principal rua do município. Confira. Programação reúne atrações nacionais A festa deste domingo, 15, conta com shows de Wesley Safadão, Nuzio Medeiros, Tito e Bandana.